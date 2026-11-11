Dissesto, oltre 7 milioni alla Basilicata

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 7 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha destinato complessivamente 7.074.277 euro a tre interventi finalizzati al consolidamento delle aree instabili, alla prevenzione dei fenomeni franosi e alla riduzione del rischio idraulico. I finanziamenti riguardano i comuni di Gallicchio, Tito e Castelluccio Superiore. “La prevenzione del dissesto idrogeologico richiede una programmazione costante, capace di individuare le situazioni di maggiore vulnerabilità e intervenire prima che si trasformino in emergenze. In Basilicata la fragilità geomorfologica pone problemi che riguardano non soltanto la sicurezza delle persone, ma anche la conservazione del patrimonio edilizio e delle opere pubbliche. I finanziamenti consentiranno di affrontare criticità specifiche che possono contribuire a ridurre l’esposizione al rischio e a garantire maggiore sicurezza alle comunità interessate”, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Nel dettaglio, circa 3,7 milioni di euro sono stati destinati a opere di consolidamento e sistemazione del centro storico e dell’abitato di Gallicchio. Un intervento che potrà migliorare le condizioni di stabilità delle aree interessate e a contenere i rischi connessi ai fenomeni di dissesto. Al Comune di Tito sono destinati circa 3 milioni di euro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Ulteriori 320 mila euro finanzieranno le opere per la riduzione del rischio idrogeologico del Fosso San Sebastiano, nel territorio di Castelluccio Superiore. Le tre azioni rispondono a differenti esigenze di messa in sicurezza del territorio e si inseriscono nell’azione di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico sostenuta dal Ministero. Un aspetto rilevante riguarda anche i tempi di attuazione delle opere. Le semplificazioni introdotte nelle procedure e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario sono finalizzati ad accelerare il passaggio dalla disponibilità delle risorse all’apertura dei cantieri, riducendo i tempi necessari per dare esecuzione agli interventi.

“Il finanziamento delle opere – spiega Pepe – è un passaggio essenziale, ma la sua efficacia si misura soprattutto nella capacità di realizzarle. Sul dissesto idrogeologico il fattore tempo assume un’importanza particolare, perché il progressivo deterioramento delle condizioni di stabilità può aggravare le criticità esistenti e rendere più complessi e onerosi gli interventi successivi. Occorre quindi accompagnare gli investimenti con procedure efficienti, senza rinunciare al rigore delle verifiche tecniche e alla qualità delle opere. È in tale prospettiva che assumono valore le misure introdotte per accelerare la realizzazione dei lavori. Ringrazio il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il viceministro Vannia Gava per l’attenzione riservata alla Basilicata e per aver destinato queste risorse a tre territori nei quali la prevenzione del rischio rappresenta un’esigenza concreta di tutela delle comunità”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).