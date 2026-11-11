Festival Cultura Americana, “Tutto è iniziato a Boston”. Domani il via

1 minuto per la lettura
Roma, 11 nov. (askanews) – Il Festival della Cultura Americana torna a Roma dal 12 al 20 novembre. Presso il Centro Studi Americani si aprono 7 giorni pieni di appuntamenti. Il tema di quest’anno mette al centro i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America: dalla costituzione alla musica, dalle cowgirls nel cinema muto agli scienziati che hanno scritto la storia degli Stati Uniti d’America. L’inaugurazione del Festival è prevista domani. Dal 1776 a oggi: 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana. Tutto è iniziato a Boston.
È proprio questo il titolo dell’evento inaugurale. Perchè è a Boston che tutto comincia.
Boston, 1760-1775: la miccia si accende qui con il Massacro di Boston (1770). Seguono il Boston Tea Party (16 dicembre 1773), le leggi intollerabili, i “Minutemen” e le prime scariche a Lexington e Concord (19 aprile 1775), Bunker Hill. Il Massachusetts diventa il laboratorio della rivolta. Filadelfia, 4 luglio 1776: il Congresso continentale approva la Dichiarazione scritta da Jefferson, non è una dichiarazione di guerra (già iniziata), ma la fondazione di un’idea: diritti naturali, sovranità popolare, “tutti gli uomini sono creati uguali”. Il resto è storia: Costituzione (1787), guerra civile, due conflitti mondiali, una superpotenza e la continua tensione tra la promessa del 1776 e la sua realizzazione incompiuta.
I saluti istituzionali del Centro, seguiti da quelli dell’Ambasciata statunitense a Roma, saranno accompagnati da diverse arti performative, momenti di alto valore culturale e la mostra “Una mattina gloriosa”, che si prolungherà per tutta la durata del festival. Il Festival non avrà come sede solo Roma, ma diverse università in tutta Italia ospiteranno eventi
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA