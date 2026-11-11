Festival Cultura Americana, “Tutto è iniziato a Boston”. Domani il via

Roma, 11 nov. (askanews) – Il Festival della Cultura Americana torna a Roma dal 12 al 20 novembre. Presso il Centro Studi Americani si aprono 7 giorni pieni di appuntamenti. Il tema di quest’anno mette al centro i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America: dalla costituzione alla musica, dalle cowgirls nel cinema muto agli scienziati che hanno scritto la storia degli Stati Uniti d’America. L’inaugurazione del Festival è prevista domani. Dal 1776 a oggi: 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza americana. Tutto è iniziato a Boston.

È proprio questo il titolo dell’evento inaugurale. Perchè è a Boston che tutto comincia.

Boston, 1760-1775: la miccia si accende qui con il Massacro di Boston (1770). Seguono il Boston Tea Party (16 dicembre 1773), le leggi intollerabili, i “Minutemen” e le prime scariche a Lexington e Concord (19 aprile 1775), Bunker Hill. Il Massachusetts diventa il laboratorio della rivolta. Filadelfia, 4 luglio 1776: il Congresso continentale approva la Dichiarazione scritta da Jefferson, non è una dichiarazione di guerra (già iniziata), ma la fondazione di un’idea: diritti naturali, sovranità popolare, “tutti gli uomini sono creati uguali”. Il resto è storia: Costituzione (1787), guerra civile, due conflitti mondiali, una superpotenza e la continua tensione tra la promessa del 1776 e la sua realizzazione incompiuta.

I saluti istituzionali del Centro, seguiti da quelli dell’Ambasciata statunitense a Roma, saranno accompagnati da diverse arti performative, momenti di alto valore culturale e la mostra “Una mattina gloriosa”, che si prolungherà per tutta la durata del festival. Il Festival non avrà come sede solo Roma, ma diverse università in tutta Italia ospiteranno eventi