Francia, Mbappé in dubbio contro l’Italia: niente allenamento alla vigilia

(Adnkronos) – Allarme Kylian Mbappé in casa Francia. L’attaccante del Real Madrid non ha preso parte all’allenamento di questa mattina alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma domani al Meazza e valida per la quinta giornata del gruppo A di Nations League. Il numero 10 dei Bleus è rimasto nelle mani dei fisioterapisti, facendo scattare i dubbi sulla sua disponibilità per il match contro gli Azzurri.

Una situazione che tiene in apprensione il ct Zinedine Zidane, deciso a puntare sul proprio capitano dopo le recenti tensioni legate alle scelte tattiche e al ruolo da ricoprire in campo. In conferenza stampa, il tecnico aveva anticipato che Mbappé sarebbe stato schierato nella sua posizione preferita, ovvero da punta centrale. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. Lo staff medico francese valuterà le condizioni del fuoriclasse nelle prossime ore.