Giorgetti: il cuore della Manovra è sulle misure per incentivare il lavoro

Roma, 11 nov. (askanews) – Il cuore delle misure contenute nella nella manovra di Bilancio è diretto a incentivare il lavoro, specialmente quello giovanile. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo il videocollegamento alla prima tappa, oggi a Roma, del forum “Il Paese che cambia – Leadership Forum · Made for Italy”.

Più in generale, la “fiducia associata all’immagine dell’Italia, associata all’immagine della credibilità che abbiamo costruito nel corso du questi anni – ha proseguito – e che ci permette in situazioni un pochettino complicate sui mercati finanziari di gestire uno dei problemi che storicamente la Repubblica italiana ha che è quello di un grande debito pubblico e che produce un onere ogni anno che si chiama interessi e che come spesso io dico non sono emendabili né dai parlamentari, né dalle forze di opposizione o di maggioranza ma che devono essere pagati”.

Inoltre “uno dei nostri problemi fondamentali è l’impatto che queste crisi internazionali e il riflesso del loro impatto sui costi delle materie prime e in particolare dell’energia hanno comportato. L’Italia è un grade paese manifatturiero e la rete di piccole e media imprese ha incredibilmente e brillantemente superato la crisi della guerra tariffaria e dei dazi. Però oggettivamente, ho letto con grande attenzione il comunicato di Federacciai ieri, con i livello di prezzi dell’energia di questo tipo diventa impossibile competere a livello internazionale”, ha detto ancora Giorgetti.

“Abbiamo bisogno di stabilizzare la situazione per quanto riguarda i costi dell’energia e creare delle regole di competizione e di commercio internazionale più trasparenti – ha avvertito – ed eliminare forme di concorrenza sleale da alcune aree, da alcuni paesi spiazzano completamente i mercati. Queste sono due dimensioni su cui siamo impegnati”.