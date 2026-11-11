Impatto da 1,6 miliardi per la Serie B sul sistema Paese, vale il 13% del calcio professionistico / Video

TORINO (ITALPRESS) – La Serie BKT vale 1,6 miliardi di euro in termini di impatto produttivo, contribuisce al PIL nazionale per 955 milioni e sostiene 9mila posti di lavoro. Numeri che fotografano il peso economico, sociale e sportivo del campionato nel sistema Paese e che emergono dall’Analisi diagnostica presentata a Torino, nell’ambito del Social Football Summit, da Andrea Sartori, CEO e fondatore di Football Benchmark, insieme al presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. Secondo lo studio, il torneo rappresenta circa il 13% del valore del calcio professionistico italiano, confermandosi una realtà strategica per lo sviluppo del movimento calcistico nazionale. I numeri certificano una presenza capillare sul territorio e un riflesso economico di sistema. La Serie BKT genera un impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro, con un contributo diretto al PIL nazionale pari a 955 milioni di euro. Rilevante anche il sostegno alle finanze pubbliche e al mercato del lavoro, con un gettito fiscale di 265 milioni di euro e la salvaguardia di 9.000 posti di lavoro. Il punto di forza del torneo risiede nella sua distribuzione geografica: 20 città sparse lungo tutta la Penisola che amplificano il valore sociale ed economico su scala nazionale.

La passione per il campionato trova riscontro nei dati d’affluenza. Si registrano mediamente 100mila spettatori a giornata e un bacino solido di 120mila abbonati. Il legame con il territorio è testimoniato dalla presenza fisica agli eventi: il 47% si considera “Avid fan”. Negli ultimi dieci anni, la Serie B è diventata una meta di grande interesse per i capitali internazionali, in particolare da Nord America e Asia. Le proprietà straniere sono passate dal 4,5% della stagione 2016/17 al 30% dello scorso anno. Parallelamente, i club mostrano una spiccata crescita finanziaria: i ricavi medi totali (incluse le plusvalenze) sono aumentati del 50% nelle ultime 11 stagioni, passando da 14,5 a 21,8 milioni di euro, trainati soprattutto dai ricavi da sponsor e attività commerciali. Crescono però proporzionalmente anche i costi, generando perdite a bilancio crescenti, così come l’indebitamento. Un trend in peggioramento anche a causa della polarizzazione dei ricavi verso le grandi competizioni Fifa e Uefa, che rischiano di deprimere e impoverire i campionati domestici nel medio-lungo periodo. Un tema che pone al centro dell’agenda la sostenibilità economica-finanziaria del sistema e il modello di business delle società sportive. Sul piano sportivo, la Serie BKT si conferma il serbatoio del calcio italiano, con una netta prevalenza di atleti locali e una forte spinta sui giovani: il 75% dei giocatori è italiano, il 45% è Under 23 e il 32% Under 21. Una linea verde che ha abbassato l’età media del torneo a 25,2 anni e che ha offerto un contributo fondamentale alle Nazionali azzurre, con 11 convocati in Under 21 e 10 in Under 20 in media nella scorsa stagione.

A livello europeo, il campionato si consolida come il torneo a maggiore densità competitiva d’Europa. II distacco tra la zona playoff (8° posto) e la soglia playout (16° posto) è di appena 8 punti, a fronte di un divario compreso tra i 22 e i 29 punti che si registra nelle seconde divisioni delle altre “Big Five” europee (Inghilterra, Germania, Spagna e Francia). Nel confronto finanziario con queste ultime, i club italiani registrano ricavi operativi inferiori rispetto a Germania e Inghilterra, ma riescono a performare meglio delle rispettive seconde divisioni di Francia e Spagna. “Grazie ad Andrea Sartori e a Football Benchmark per questo studio completo e articolato, che abbiamo commissionato per avere una fotografia del nostro movimento” le parole di Paolo Bedin, presidente della Lega B. “Siamo dirigenti che hanno la responsabilità di avere una visione e un progetto, prima ancora di una mera gestione e operatività dell’associazione. E l’analisi quindi diventa fondamentale. Questo studio esplora gli aspetti socio-economici che impattano sul nostro sistema e inevitabilmente evidenzia i punti di forza e gli aspetti positivi, ma accende i riflettori anche su tutti i temi di criticità, primo fra tutto quello della sostenibilità economica finanziaria e dell’incremento costante di perdite e indebitamento. Il compito di una Lega è introdurre misure, da noi già approvate lo scorso giugno e operative dalla prossima stagione, per invertire la tendenza e raggiungere un equilibrio tra struttura dei costi e risorse a disposizione. La strada maestra è l’investimento negli asset strategici dei club: vivai, infrastrutture e struttura organizzativa. L’altro grande obiettivo è trovare nuove forme di ricavi, alternativi a quelli tradizionali e aiutare il club ad avere un diverso modello di business, non dipendente esclusivamente dai diritti televisivi. Con uno sguardo attento alle tematiche ESG, la responsabilità sociale e ambientale, perché crea reputazione e posizionamento per i nostri club”.

– foto IPA Agency –

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