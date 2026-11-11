Italia-Francia, la sera della prima grande verità del Mancini bis

Di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – Non ci sarà Kylian Mbappé. L’eterno Pallone d’oro mancato, ma anche fuoriclasse acclarato, non ha mai segnato all’Italia. Invece di aspettarla sornione per colpirla, ha vissuto una vigilia tormentata: colpa non delle presunte crepe nel rapporto col ct icona Zinédine Zidane, ma di un fastidio muscolare, che aveva già spinto Mancini a un consiglio scherzoso: Mbappé si risparmi per la Champions col Real Madrid.

Per chi nuota nell’abbondanza come la Francia infarcita di talenti, nulla è davvero preoccupante, nemmeno le altre assenze di Dembélé e Marcus Thuram in attacco e di Tchouaméni a centrocampo. Doué e Barcola, gli eventuali compagni di reparto del titolare superstite del reparto avanzato Olise, non sono mica comprimari. D’altronde le cifre parlano chiarissimo.

Da 14 anni ormai ogni confronto con la Francia è il metro di paragone, spesso impietoso, per il calcio italiano. Dal 2012 gli azzurri hanno affrontato i bleus per 6 volte, sotto le gestioni Prandelli, Ventura, Mancini 1, Spalletti (2 partite) e Mancini 1. Il bilancio è piuttosto inquietante: 4 sconfitte, 1 pareggio e 1 sola vittoria nel settembre 2024 in Nations League al Parco dei Principi, il tutto accompagnato dal mediocre dato sui gol fatti (8) e subiti (13).

Parigi è il luogo insospettabilmente più benevolo: il mese scorso allo Stade de France gli azzurri hanno meritato un dignitosissimo 1-1, che ha molto confortato Roberto Mancini. Il quale adesso, a San Siro, sa di essere chiamato a una triplice responsabilità. Da un lato deve incoraggiare con un nuovo buon risultato i tifosi, la cui apertura di credito verso lui e la squadra è testimoniata dal tutto esaurito. Dall’altro deve dimostrare l’inversione dell’allarmante tendenza alla crescita del divario tra le due scuole calcistiche. Mentre i francesi hanno accumulato, oltre alla coppa del mondo di Russia 2018, finali e semifinali di Mondiali ed Europei (e il Psg ha completato la lunga scalata alla Champions League nel 2025 e nel 2026), la Nazionale ha retto la scena solo all’Europeo: titolo nel 2021, finale nel 2012, quarti di finale nel 2016. Né i club italiani si sono coperti di gloria, al di là delle 4 finali di Champions perse (2 dalla Juventus, 2 dall’Inter). Terzo aspetto non irrilevante: nelle ultime due volte in casa, contro i francesi, per la Nazionale sono arrivate due inappellabili batoste in fotocopia (1-3), la più recente due anni fa a Milano, che si è nel frattempo ammantata di una poco piacevole fama, dopo essere stata per decenni il talismano azzurro.

Nelle ultime 11 partite giocate al Meazza l’Italia ha vinto solo 2 volte, perdendo invece in 4 occasioni. La maledizione è cominciata nel 2017 con lo 0-0 nello spareggio mondiale contro la Svezia, ma nulla è più raggelante del trittico delle più recenti esibizioni milanesi: Francia, Germania e Norvegia hanno vinto senza discussioni. Eppure non è il caso di impressionarsi. Se si mettono da parte le allarmanti cifre e la vecchia cabala, si scopre più di un motivo per guardare con meno pessimismo a questo nuovo appuntamento.

La ragione principale è che una promettente generazione sta bussando alla porta della Nazionale. Mancini ha aperto ai talenti promessi e adesso tocca a loro dimostrarsi all’altezza. Tocca ai giovani promossi dal ct: a Scalvini, ai fratelli Pio e Sebastiano Esposito e a chi vuole cogliere al volo l’occasione, entrando magari dalla panchina (ci sperano i già sperimentati Doumbia e Vergara e i neofiti Cisse e Liberali, sapendo che l’eventuale esclusione non sarebbe una bocciatura).

Poi, però, tocca soprattutto ai reduci di Zenica, del terzo mancato approdo consecutivo al Mondiale. Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Barella che non ha più il posto sicuro e Dimarco che sembra averlo perso o Fagioli che conta di trovare ancora spazio. Sono sempre loro a dovere spingere la Nazionale verso il famoso e troppo dilazionato salto di qualità. Zaniolo, tornando a casa per cause personali, ha perso la sua, di notevole occasione. Mancini e Zidane, che a fine conferenza stampa non ha escluso di potere tornare un giorno alla Juventus da allenatore, hanno presentato il duello partendo dal presupposto più ovvio: è in gioco la qualificazione ai quarti di finale della Nations League, a marzo 2027. In realtà per l’Italia, la cui vera partita decisiva sarà domenica a Bruxelles col Belgio, c’è di più. In queste due gare finali del 2026 c’è da evitare il rischio dei play-out per non retrocedere in Lega B, anche se sembra un pericolo abbastanza remoto. E c’è, più concreta, la prospettiva di dovere evitare un altro pericolo: quello di iniziare già tra quattro mesi, se gli azzurri alla fine si piazzassero tra le due migliori terze dei gironi della Lega A della Nations, le qualificazioni a Euro 2028. Italia-Francia è già un po’ tutto questo: è la sera della prima grande verità del Mancini bis.

– Foto Ipa Agency –

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