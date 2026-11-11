Judo, Scutto guida gli Azzurri al Grand Prix di Zagabria

Roma, 11 nov. (askanews) – Dopo il Grand Slam di Abu Dhabi, sono pronti gli azzurri per affrontare il Grand Prix di Zagabria (Croazia), in programma dal 13 al 15 novembre: un appuntamento importante nel calendario internazionale che offrirà alla squadra italiana una nuova occasione per confrontarsi con alcuni dei migliori judoka del panorama mondiale, raccogliere punti preziosi per il ranking e proseguire il percorso di crescita e preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali che termineranno a fine dicembre con il Master di Dushanbe.

Ecco gli italiani in gara: Andrea Carlino (Esercito) nei -60 kg, Matteo Piras (Esercito) e Valerio Accogli (Carabinieri) nei -66 kg, Fabio Basile (Esercito) nei -73 kg, Antonio Esposito (Fiamme Azzurre) e Bright Maddaloni Nosa (Fiamme Oro) nei -81 kg, Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro) nei -90 kg, Jean Carletti (Esercito) nei -100 kg, Tommaso Fava (Fiamme Azzurre) nei +100 kg. Assunta Scutto (Fiamme Gialle) ed Asia Avanzato (Fiamme Gialle) nei -48 kg, Gaia Stella (Fiamme Gialle) ed Ilaria Finestrone (Judo Team Iacovazzi) nei -52 kg, Giulia Carná (Fiamme Oro) e Veronica Toniolo (Esercito) nei -57 kg, Flavia Favorini (Fiamme Azzurre) e Savita Russo (Fiamme Azzurre) nei -63 kg, Sara Corbo (Carabinieri) e Nadia Simeoli (Il Tempio Asd) nei -70 kg, Erica Simonetti (Esercito) e Tiziana Marini (Akiyama Settimo) nei +78 kg.