Manchester United, svolta in panchina: via Carrick e Pochettino in pole per sostituirlo

(Adnkronos) – Il futuro della panchina del Manchester United sembra ormai vicino a una svolta decisiva. Dopo giorni di confronti, indiscrezioni e valutazioni interne, a Old Trafford sarebbe maturata la decisione di separarsi da Michael Carrick. A dare il via libera definitivo dovrebbe essere il consiglio di amministrazione convocato proprio per oggi. La comunicazione ufficiale potrebbe invece arrivare entro domani.

Per raccogliere l’eredità di Carrick, il nome individuato dal club sarebbe quello di Mauricio Pochettino. Una candidatura emersa con forza soltanto nelle ultime 48 ore e capace di superare quelle di altri profili che erano stati accostati allo United nelle scorse settimane. Tra questi figuravano Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte, ma l’argentino avrebbe conquistato una posizione di netto vantaggio nella corsa alla panchina dei Red Devils. L’obiettivo sarebbe quello di averlo già a disposizione per una delle partite più attese della stagione: il big match contro il Liverpool, in programma domenica 22 novembre. Per Pochettino si tratterebbe di un ritorno in Premier League, campionato che conosce molto bene grazie alle esperienze maturate alla guida di Southampton, Tottenham e Chelsea. Il tecnico era già stato valutato dal Manchester United nel 2024, quando però, dopo un primo colloquio, la società aveva deciso di non proseguire con lui.

La riunione odierna del board potrebbe dunque rappresentare il passaggio decisivo. All’incontro è prevista anche la partecipazione di almeno uno dei sei fratelli Glazer, membri della famiglia che detiene la maggioranza delle quote del club. Sul tavolo ci sarebbe proprio la ratifica dell’uscita di scena di Carrick e l’avvio della nuova gestione tecnica. Resta da risolvere, tuttavia, la questione legata alla posizione contrattuale di Pochettino. Attualmente il tecnico è impegnato con la nazionale statunitense e dovrebbe guidare gli Usa nelle due sfide di Concacaf Nations League contro Haiti, in programma sabato a Miami e mercoledì a Cincinnati. Si tratta dei primi appuntamenti ufficiali del percorso verso i Mondiali del 2030. Il suo accordo con la federazione calcistica americana prevede una clausola rescissoria stimata intorno ai 10 milioni di dollari, cifra che il Manchester United dovrebbe versare per liberarlo anticipatamente. L’esborso potrebbe aumentare ulteriormente qualora il club inglese decidesse di assicurarsi anche l’intero gruppo di lavoro dell’allenatore. Tra i collaboratori destinati a seguirlo ci sarebbe soprattutto Jesús Pérez, storico assistente che affianca Pochettino da ben 16 anni.