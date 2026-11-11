Manovra, Fno Tsrm e Pstrp “Adeguare gli stipendi e stop alle disparità tra i professionisti”

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha depositato le proprie proposte emendative al disegno di legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame parlamentare. “Gli emendamenti che abbiamo trasmesso servono a ricordare al Parlamento il contributo dei nostri professionisti sanitari, il cui valore deve essere riconosciuto come imprescindibile per il funzionamento del Ssn – afferma Diego Catania, presidente della Fno Tsrm e Pstrp -. Probabilmente i margini per modificare la manovra sono ristretti ma non intendiamo accettare che questo diventi una scusa per rinviare ancora la correzione di disparità di trattamento che penalizza da troppo tempo le professioni che rappresentiamo”.

Tra le istanze formulate figura l’estensione della tassazione agevolata al 5 per cento dei compensi per lavoro straordinario ai professionisti sanitari dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, sia nel Servizio sanitario nazionale sia nelle strutture private accreditate. La Federazione chiede inoltre una maggiore attenzione al lavoro notturno e festivo, attraverso un trattamento fiscale agevolato delle relative indennità.

Un altro punto centrale riguarda i professionisti che partecipano ai percorsi di emergenza – urgenza. La Federazione propone di rendere esplicito il loro accesso alle indennità e alle misure di valorizzazione previste per il personale del pronto soccorso, sulla base delle attività effettivamente svolte e non della sola appartenenza a un determinato profilo professionale. Le proposte affrontano anche il riconoscimento delle responsabilità della dirigenza delle professioni sanitarie, il miglioramento delle indennità professionali e la valorizzazione del personale esposto a rischio biologico.

“Ci aspettiamo – incalza Catania – che il Parlamento dia alle nostre richieste la considerazione che meritano. Il Paese non può permettersi di perdere i propri professionisti sanitari. Per questo seguiremo da vicino ogni passaggio della manovra. Su questi temi non può esserci silenzio e il confronto con le Istituzioni deve restare aperto e produrre risultati”.

– foto ufficio stampa Fno Tsrm e Pstrp –

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