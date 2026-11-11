Mew canta insieme ad Ernia nel brano di Junior K, “Ciao amore”,

Milano, 11 nov. (askanews) – Il producer Junior K torna con “Ciao Amore”, il nuovo singolo con Ernia e Mew, disponibile da venerdì 13 novembre distribuito da Universal Music Italia.

“Ciao Amore” è il racconto di una relazione sentimentale che si trasforma progressivamente in una dinamica di possesso e violenza, fino a un epilogo drammatico. Una narrazione costruita attraverso due punti di vista complementari, che trovano nella produzione di Junior K il proprio elemento di raccordo.

Ernia sviluppa il racconto attraverso strofe dal taglio narrativo, seguendo i pensieri e le azioni di un uomo incapace di accettare la fine di una relazione. mew interpreta il ritornello, dando voce alla prospettiva femminile, tra promesse disattese, dolore e ricerca di risposte. Il confronto tra le due voci accompagna l’ascoltatore verso un finale in cui la tensione accumulata si traduce in un gesto drammatico.

“Ciao Amore” racconta una storia. È una canzone che parla di un amore che cambia, di promesse che non vengono mantenute e di sentimenti che, a volte, prendono una direzione completamente diversa da quella che immaginavamo. Raccontiamo un tema molto delicato attraverso una storia, senza voler dare necessariamente tutte le risposte, ma lasciando a chi ascolta la possibilità di fermarsi e provare qualcosa. È una canzone che lascia spazio a tante domande, ma che vuole anche far riflettere su una cosa molto semplice: l’amore non dovrebbe mai diventare paura”. dichiara mew, sul brano “Ciao Amore”.

Sul piano musicale, Junior K costruisce una produzione che combina una ritmica hip hop con elementi melodici e orchestrali. Il pianoforte e i synth contribuiscono a definire un’atmosfera sospesa, accompagnando l’evoluzione del racconto e valorizzando il contrasto tra le interpretazioni dei due artisti.

“Per Ciao Amore sono partito dall’idea di costruire una produzione che lasciasse spazio ad un racconto intenso ed emotivo. Volevo che la musica accompagnasse le parole di Ernia e mew creando una tensione che crescesse insieme allo storytelling. Il pianoforte, i synth e la ritmica contribuiscono a costruire questa atmosfera. È un brano diverso, in cui ogni elemento ha un ruolo preciso, e sono felice di aver condiviso questo progetto con due artisti capaci di interpretarlo con questa sensibilità.”. dichiara Junior K, sul brano “Ciao Amore”.

Con “Ciao Amore”, Junior K firma un brano che affronta così una delle contraddizioni più profonde delle relazioni: il momento in cui ciò che viene percepito come amore smette di riconoscere la libertà dell’altro. Un racconto che non cerca risposte semplici e che, attraverso la musica, porta l’ascoltatore a confrontarsi con il confine tra sentimento, dipendenza e possesso.

“Ciao Amore” segna il ritorno di Junior K, che inaugura così una nuova fase del proprio percorso artistico, anticipando una serie di produzioni già in lavorazione che lo vedranno protagonista di nuovi progetti nei prossimi mesi.