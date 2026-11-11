Omicidio Martina Scialdone, Bonaiuti condannato all’ergastolo in Appello bis

(Adnkronos) –

Condanna all’ergastolo per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di sessantatré anni che il 13 gennaio 2023 uccise a colpi di arma da fuoco la sua ex, l’avvocata Martina Scialdone, fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. Nel processo di Appello bis oggi i giudici hanno riconosciuto l’aggravante della premeditazione, che era caduta nel primo processo di secondo grado dove erano state anche concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Nel luglio 2025 infatti i giudici della Corte di Assise di Appello avevano ridotto la pena per Bonaiuti a 24 anni e otto mesi rispetto all’ergastolo inflittogli in primo grado. Lo scorso aprile poi la Cassazione ha disposto il nuovo processo di Appello, celebrato oggi, accogliendo il ricorso della procura generale proprio sul punto della premeditazione.

“L’ergastolo vero è quello della madre di Martina, fine dolore mai – ha detto oggi in aula il sostituto procuratore generale Carlo Paolella sollecitando la conferma della sentenza di primo grado – Questo è l’archetipo del femminicidio. Bonaiuti è un menzognero nato che non vuole pagare per quello che ha fatto” ha detto il pg.

Il delitto della trentaquattrenne avvenne davanti al fratello della vittima, arrivato sul posto perché preoccupato per la sorella. Bonaiuti era accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, e dalla premeditazione, in particolare “portando con sé l’arma sul luogo dell’appuntamento essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all’installazione clandestina di un dispositivo gps collegandolo al suo cellulare”. All’uomo era contestato anche il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo.

“Giustizia è fatta. Nessuno mi ridarà mia figlia ovviamente, però questo è importante per noi, per la nostra famiglia: stiamo soffrendo tanto, ci manca da morire”, le parole di Viviana, la madre di Martina. “Un dolore che non si può descrivere, una giovane donna che aveva una vita davanti un futuro roseo, stroncato così da un assassino” ha aggiunto.