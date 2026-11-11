Papa a giovani: non inginocchiatevi a idoli che vi vogliono schiavi

Roma, 11 nov. (askanews) – “Anche oggi s’innalzano idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l’ossessione per l’aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere. A volte, per ottenere l’approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network”. E’ il monito che Papa Leone ha rivolto questa notte ai giovani argentini (e non solo) durante la veglia a Buenos Aires.

“L’invidia – ha aggiunto il Papa davanti a una distesa di giovani riuniti al Monumento a los Españoles – può impedirci di gioire del bene degli altri, e l’egoismo può portarci a trattare le persone come oggetti. Ci sono anche coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze”.

Da qui l’esortazione di Prevost: “Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato”.