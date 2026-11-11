Pecoraro Scanio: alleanze in Lombardia su transizione ecodigital

Roma, 11 nov. (askanews) – Il Coordinamento EcoDigital della Lombardia collaborerà con la lista civica dell’assessore Emanuele Conte per promuovere la transizione ecologica e digitale e sviluppare iniziative concrete a favore dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani.L’intesa annunciata in un incontro tra il coordinatore ecodigital lombardo Manuel Urzì e l’assessore Conte in presenza dell’ex ministro Pecoraro Scanio punta al rilancio delle start-up innovative, a una strategia per favorire l’accesso alla casa a prezzi sostenibili per giovani e studenti a Milano e alla valorizzazione del sistema economico lombardo attraverso un modello di innovazione attento alla sostenibilità. Milano e la Lombardia rappresentano territori strategici per l’innovazione. Dobbiamo accompagnare lo sviluppo digitale con politiche concrete, capaci di creare opportunità per i giovani e rispondere ai bisogni dei cittadini , dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Rete EcoDigital.Tra le questioni prioritarie anche quella dei data center, infrastrutture sempre più richieste per sostenere lo sviluppo dell’economia digitale. Non possiamo assistere a una proliferazione disordinata di queste strutture, che sta generando anche opposizioni sui territori. I data center necessari allo sviluppo digitale devono essere realizzati secondo criteri rigorosi di sostenibilità, efficienza energetica e alimentazione da fonti rinnovabili. La transizione digitale deve procedere insieme a quella ecologica , sottolinea.L’iniziativa lombarda si inserisce in un percorso di collaborazione territoriale che richiama anche l’esperienza dell’Intergruppo EcoDigital avviato presso l’Assemblea regionale siciliana. Vogliamo costruire alleanze con le realtà civiche e istituzionali che condividono l’obiettivo di mettere innovazione e sostenibilità al servizio delle comunità. L’EcoDigital deve tradursi in opportunità, sviluppo e risposte concrete per i cittadini , conclude Pecoraro Scanio.