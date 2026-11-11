Pierluigi Diaco, gli autori di BellaMa’ lo difendono: “Non merita questo livore”

(Adnkronos) – Pierluigi Diaco, arrivano testimonianze di solidarietà dopo le polemiche che hanno travolto il conduttore di BellaMa’. A prendere pubblicamente le sue difese sono gli autori Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, che attraverso due post su Facebook hanno voluto raccontare il rapporto umano e professionale costruito con lui in sette anni di collaborazione in Rai. Le loro parole arrivano proprio nel giorno in cui la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna sul programma di Rai 2.

“Ormai da più di 7 anni conosco personalmente e professionalmente Pierluigi Diaco essendo autore dei suoi programmi, sia in tv che in radio. Sono stati anni importanti, intensi, volitivi, creativi, basati su un rapporto schietto e sincero, che non ha risparmiato forti tensioni ma anche e soprattutto momenti di estrema dolcezza, generosità e comprensione che da sempre hanno prevalso su tutto. ‘Pigi’ è una persona appassionata al suo lavoro, molto esigente, con tutti i suoi collaboratori e partecipanti al programma che quotidianamente condividono la fatica e la responsabilità di offrire al pubblico una prodotto dignitoso”, afferma Mauceri in un post su Facebook.

Nel post, l’ex autore di ‘Striscia la Notizia’ e del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis difende il conduttore, ribadendo che, nonostante “la furiosa tempesta mediatica” che lo ha investito, “una sola cosa non si sposta di un millimetro”, la sua “profonda stima” e “grande considerazione nei suoi confronti che va molto al di là del suo carattere indubbiamente spigoloso, a volte al limite della sopportazione ma che da sempre – sottolinea – viene stemperato e superato da altri fondamentali aspetti della sua particolare personalità”. Quella dell’autore è “una piena consapevolezza che mi tengo stretta e che in tutti questi lunghi anni non è mai venuta meno”. Mauceri lancia poi un appello: “Ora è il momento di essere più che mai presenti e vicini. Mi auguro che chi lo conosce quanto me faccia altrettanto”, conclude.

“Pierluigi Diaco “non è riconducibile soltanto alla mancanza di autocontrollo, la fatica a contenere la rabbia, i modi bruschi. È una persona sensibile, che ha sempre sostenuto con amicizia e con stima chi lavorava con lui”, scrive in un post su Facebook è l’autore Rai Maurizio Gianotti. “Nel giugno del 2010 ho conosciuto Pierluigi Diaco a ‘Unomattina Estate’ -racconta Gianotti- In quel programma curavo, tra le altre cose, una rubrica dedicata alle coppie di anziani che avevano attraversato insieme tutta una vita. Nove anni dopo, nel 2019, Pierluigi è tornato in Rai per ideare e condurre un programma estivo di Rai1 e ha voluto riportare in onda proprio quel racconto delle coppie. Si è ricordato di me e mi ha chiesto di lavorare con lui. Ho detto di sì, ed è nato ‘Io e Te’. Poi sono venuti ‘Io e Te di notte’, un’altra edizione di Io e Te l’anno successivo, Ti sento su Rai2 e poi su Rai Radio 2, e infine cinque edizioni di BellaMa’”.

Da quel momento, racconta Gianotti, “sono seguiti sette anni di lavoro quotidiano fatto insieme. In questi giorni BellaMa’ è su tutti i giornali, i blog e i siti per due diverse polemiche. È un programma che tiene insieme l’infotainment, il talent costruito sul linguaggio dei social e il varietà. Sulle polemiche non posso intervenire: lavoro per la Rai, e per regolamento non posso fare dichiarazioni su questioni che riguardano l’azienda senza esserne autorizzato. Ma non è di questo che voglio parlare. Faccio l’autore dai primi anni Ottanta. Come professionista, e prima ancora come uomo che sa cosa significano la lealtà e l’amicizia, non riesco a tacere davanti alla tempesta mediatica che da una settimana si è abbattuta su BellaMa’ e sul suo conduttore”.

L’autore scandisce: “Non nego che ci siano stati atteggiamenti irrispettosi. Non nego che siano a volte mancati attenzione e controllo sui toni. Ma nell’ondata di messaggi carichi di risentimento e di livore non riconosco l’uomo con cui ho lavorato per sette anni.Anche con noi, a volte, è stato brusco ed eccessivo. Non lo nascondo. Però mi sono fatto una domanda: io sono sempre stato giusto ed equilibrato con gli altri? La risposta onesta è no”. Gianotti esprime dunque vicinanza al conduttore: “Per questo sento il dovere di esprimere pubblicamente la mia solidarietà a Pierluigi Diaco, un cui vengono scritte e dette cose che non merita. Se questo mi costerà l’antipatia di qualcuno, lo accetterò”, conclude.