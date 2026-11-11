Ronaldinho torna in campo a 46 anni: domenica il debutto con il Ravenna nel derby contro il Forlì

(Adnkronos) – Il calcio si prepara a riabbracciare uno dei suoi interpreti più spettacolari. Ronaldinho è pronto a rimettere gli scarpini e a tornare protagonista su un campo da gioco, a 46 anni e a oltre undici anni dalla sua ultima partita ufficiale. Il teatro del suo clamoroso ritorno sarà lo stadio Bruno Benelli, dove domenica 15 novembre il Ravenna ospiterà il Forlì nel derby romagnolo valido per il campionato di Serie C. Fischio d’inizio fissato alle 17.30.

Una notizia che fino a qualche mese fa sarebbe sembrata una suggestione, ma che adesso ha assunto i contorni della realtà. La società giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che il fuoriclasse brasiliano vestirà la maglia del Ravenna in occasione della sfida con i cugini forlivesi. Un appuntamento destinato a richiamare l’attenzione degli appassionati ben oltre i confini italiani. L’arrivo di Ronaldinho in Romagna è stato uno dei colpi più sorprendenti dell’estate calcistica. Il presidente Ignazio Cipriani ha puntato sull’ex Pallone d’Oro non soltanto per il suo prestigioso passato, ma anche per dare visibilità internazionale al progetto del Ravenna. L’accordo prevedeva anche la possibilità di rivedere il brasiliano in campo almeno una volta con la squadra giallorossa.

Adesso quella promessa sta per diventare realtà. Ronaldinho è atteso in città venerdì e avrà poco tempo per prendere confidenza con i compagni e con l’ambiente. Non è escluso che possa partecipare ad alcune sedute di allenamento prima del derby, mentre resta da capire quale sarà il suo effettivo impiego nella partita. La curiosità riguarda soprattutto le scelte di Andrea Mandorlini: Dinho potrebbe partire dall’inizio oppure accomodarsi inizialmente in panchina per entrare nel corso dell’incontro. La festa per il ritorno del brasiliano dovrà convivere con una partita che ha un peso specifico importante per la classifica. Il Ravenna occupa infatti le posizioni di vertice del girone B di Serie C e punta a continuare la propria rincorsa alla promozione. Di fronte ci sarà il Forlì, avversario particolarmente sentito in una sfida che rappresenta uno dei derby più attesi della Romagna. Il Benelli si prepara a vivere una giornata speciale. La curiosità intorno alla presenza dell’ex campione ha fatto crescere rapidamente la richiesta di biglietti, con diversi settori già esauriti e prezzi dei tagliandi che arrivano fino a 150 euro. Per l’occasione è stata prevista anche una tribuna temporanea dedicata proprio a Ronaldinho, battezzata R10.