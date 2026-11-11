Sayf annuncia nuova musica, esce il nuovo singolo “Bombe”

Milano, 11 nov. (askanews) – Dopo aver conquistato la certificazione Platino con il suo primo album ufficiale “Santissimo” e registrato il tutto esaurito nei principali club italiani con il “Santissimo Tour”, Sayf annuncia nuova musica. Da venerdì 13 novembre, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Bombe” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), il singolo che accompagna un percorso in continua evoluzione, segnato da successi importanti e da un rapporto sempre più forte con il pubblico.

“Bombe” è una dichiarazione d’intenti, un manifesto dell’identità artistica di Sayf, che fa della propria voce uno strumento d’espressione, consapevole della responsabilità che deriva dall’essere ascoltato. Su una produzione firmata da Dibla e Jiz, l’artista ligure costruisce un singolo in cui ironia e provocazione diventano le chiavi per raccontare le contraddizioni e i paradossi della società contemporanea, con uno sguardo lucido e diretto sulla realtà. L’immediatezza del brano cattura sin dal primo ascolto, ma il testo invita ad andare oltre la superficie, a cogliere il significato preciso che sta dietro ad ogni parola. Anche il ritornello, all’apparenza leggero e coinvolgente, gioca su più livelli di lettura, diventando il punto d’incontro tra la forza comunicativa del pezzo e la profondità del suo contenuto.

Con queste parole Sayf parla del brano: «Mi piace raccontare la realtà, raccogliere punti di vista diversi, anche contraddittori, e farli convivere nelle canzoni. Cerco di rendere leggere parole pesanti, di raccontare con ironia anche le dinamiche del mondo che mi spaventano. Voglio restituire la complessità di una realtà incasinata, in cui convivono pensieri anche molto distanti tra loro, al di là di ogni posizione, mantenendo sempre al centro un solo principio: l’umanità»

L’artista tornerà dal vivo nel 2027 con un’unica data live: il Santissima Fest, il festival musicale ideato da Sayf e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla sua terza edizione e previsto per venerdì 16 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova.