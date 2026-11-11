“Settembre” è il nuovo singolo di Mina, nel video Rebecca Massimo

Milano, 11 nov. (askanews) – “Settembre” è il nuovo singolo estratto da “Dilettevoli inedite eccedenze”, il disco di cover di Mina. L’album è una selezione originale e sorprendente di canzoni che mettono in luce la curiosità e il desiderio di spaziare fra generi, stili e anche linguaggi che fanno di lei un’artista davvero unica.

Mina dà una sua personale ed emozionante interpretazione di “Settembre”, uno dei più bei pezzi scritti da Ivano Fossati; assoluto maestro di intelligenza e eleganza in musica. La performance di Mina, piano e voce, lascia in primissimo piano le emozioni.

Il video vede questa volta una donna ripresa in primo piano che vive le emozioni della canzone.

La modella e attrice Rebecca Massimo è stata scelta da Mina per interpretare le emozioni e la sofferenza che una separazione genera. Video e musica si fondono in una ripresa in piano sequenza che trascina e commuove. Il video è stato girato negli studi di registrazione della PDU di Lugano.

Rebecca Massimo, fino a oggi modella di successo, compare nel cast del film “Nella gioia e nel dolore” di prossima uscita per la regia di Ferzan Özpetek.