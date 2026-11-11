Tananai annuncia il ritorno sul palco con il Tananai Live Tour 2027

Milano, 11 nov. (askanews) – A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo “Buonanotte anche stanotte”, Tananai annuncia il suo ritorno sul palco con il Tananai Live Tour 2027.

Questo nuovo tour, che arriva ad un anno di distanza dal successo del precedente, prenderà il via il 21 maggio 2027 con uno speciale concerto all’Arena di Verona (un debutto per Tananai), una serata evento che sarà unavera e propria anticipazione di quello che il pubblico vedrà da ottobre nei principali palasport italiani.

Biglietti in vendita dalle ore 14:00 di domani, giovedì 12 novembre, su Ticketone e prevendite abituali.

Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners riporta Tananai live ad un anno dal suo ultimo concerto e segna un nuovo capitolo del percorso artistico dell’artista milanese che torna a incontrare il proprio pubblico dal vivo dopo aver attraversato negli ultimi anni una crescita importante, passando dai club ai palasport, dalle arene estive fino ai concerti europei. Un rapporto con il palco e con il pubblico che si prepara a ritrovare spazio in una nuova stagione dal vivo, con una produzione pensata per accompagnare l’artista in una serie di appuntamenti in tutta Italia.

L’annuncio del nuovo tour arriva a pochi giorni dal ritorno discografico con “Buonanotte anche stanotte”, il nuovo singolo inedito già disponibile in tutti gli store digitali e in radio, con cui Tananai è tornato a raccontare il mondo che lo circonda attraverso uno sguardo personale sul presente, sulle domande e sulle incertezze che accompagnano la vita quotidiana.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale diretto da Olmo Parenti e girato a Parigi durante le proteste dello scorso 17 ottobre, un video documentario che restituisce uno sguardo sulla vitalità delle nuove generazioni e sul loro desiderio di esprimersi e di essere ascoltate.

Questo il calendario delle date:

21 maggio 2027 – Verona, Arena di Verona

8 ottobre 2027 – Ancona, Palaprometeo (data zero)

10 ottobre 2027 – Bologna, Unipol Arena

12 ottobre 2027 – Torino, Inalpi Arena

14 ottobre 2027 – Firenze, Nelson Mandela Forum

19 ottobre 2027 – Roma, Palazzo dello Sport

24 ottobre 2027 – Napoli, Palapartenope

28 ottobre 2027 – Milano, Unipol Dome