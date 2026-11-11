Teatro, “C’era una volta… Scugnizzi” torna a Roma al Sistina

Roma, 11 nov. (askanews) – Dopo il trionfale ritorno al Teatro Augusteo di Napoli, “C’era una volta… Scugnizzi” – il musical tra i più amati dal pubblico italiano debutta al Teatro Sistina di Roma dal 18 novembre, 15 anni dopo l’ultima rappresentazione nella Capitale. Un ritorno atteso, sul palcoscenico che ha contribuito alla storia del teatro musicale italiano, con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un’eredità artistica importante.

Scritto e diretto dal Maestro Claudio Mattone – compositore, autore, musicista e produttore teatrale tra i protagonisti della scena italiana – con la collaborazione di Enrico Vaime per i dialoghi, lo spettacolo ritrova il pubblico romano con la forza delle sue canzoni, l’energia delle coreografie e una storia che continua a parlare alle nuove generazioni.

Oltre il musical: un racconto di amicizia, sogni, talento e riscatto, nel quale il teatro diventa il luogo delle possibilità. “Scugnizzi” torna a raccontare un’Italia che cambia, ma nella quale resta immutato il desiderio dei giovani di trovare il proprio posto nel mondo.

In “C’era una volta…Scugnizzi” ci sono brani come “‘A città ‘e Pulecenella” e “Magnifica gente”, “Io ce credo” e “Ajere”, “Carcere ‘E Mare”, “Perzòne Perzòne”, “Chiàmmamme”, “Zoccole”, “Arrangiàmmoce”, “Quantu tiempo ce vo'”, “Scètate Scè..!”, “Niente Niente”, “Stàteve Accòrte”, “Parlanno Parlanno”, tutti firmati da Claudio Mattone. Il musical debuttò nel 2002 al Teatro Augusteo (allora la regia era di Gino Landi). Al Teatro Sistina di Roma, “C’era una volta… Scugnizzi” arrivò la prima volta nel 2003. Lo spettacolo racconta la vicenda di don Saverio, un prete di strada, e del boss camorrista ‘O Russo. Da giovani entrambi detenuti nello stesso istituto minorile, mentre da adulti si ritrovano su fronti opposti. Il primo tenta di sottrarre i ragazzi alla criminalità, mentre il secondo li sfrutta per i propri affari illeciti. Chi avrà la meglio?