Trionfo per KIA ai Golden Steering Wheel Awards 2026

ROMA (ITALPRESS) – Kia ha messo a segno una tripletta ai Golden Steering Wheel 2026, con Kia EV2 nominata “Best Car Under 30,000”, Kia K4 Sportswagon vincitrice del premio nella categoria “Compact Class” e Kia EV5 vincitrice nella categoria “Compact SUV Class”. Kia, spiega una nota, è “il primo marchio non europeo ad aggiudicarsi tre Golden Steering Wheel in un solo anno, nell’edizione che celebra il 50° anniversario del concorso”. Il più prestigioso premio automobilistico tedesco è organizzato da AUTO BILD e BILD am SONNTAG. Quest’anno, le redazioni di entrambe le testate hanno nominato 90 nuovi modelli. Da questa lista, i lettori hanno selezionato 27 finalisti, tre per ciascuna delle nove categorie di veicoli, successivamente sottoposti alla valutazione di una giuria composta da celebrità ed esperti del settore automotive. Le tre vittorie di Kia, ottenute con modelli elettrici e a benzina, riflettono l’impegno del brand nell’offrire ai clienti una scelta di veicoli in grado di soddisfare esigenze differenti.

Nella categoria delle compatte, K4 Sportswagon ha prevalso su VW ID.3 Neo e Cupra Born. Nella categoria dei SUV compatti, Kia EV5 ha superato Audi Q3 e Cupra Formentor VZ5. Kia EV2 si è aggiudicata il terzo Golden Steering Wheel come “Best Car Under 30,000”. Per determinare i vincitori, la redazione ha valutato i veicoli in tre fasce di prezzo del mercato tedesco sulla base del prezzo di listino, dell’equipaggiamento di serie, delle garanzie, degli optional e dell’esperienza di guida.

“E’ un onore per Kia diventare il primo marchio non europeo ad aggiudicarsi tre Golden Steering Wheel Awards in un solo anno nei 50 anni di storia di questo prestigioso premio – ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation -. Questo risultato riflette la forza della gamma di prodotti Kia e il nostro impegno nell’offrire ai clienti una scelta significativa. L’Europa rimane centrale per il futuro di Kia e ricevere questo riconoscimento in Germania rende questo traguardo particolarmente significativo per noi”.

La giuria di 23 membri di quest’anno comprendeva Sèbastien Ogier, nove volte Campione del Mondo Rally, Isolde Holderied, ex Campionessa del Mondo e d’Europa Rally, l’attuale pilota automobilistico David Schumacher, la leggenda del tennis Boris Becker, l’ex conduttore del telegiornale Jan Hofer e altre importanti personalità europee del mondo dell’intrattenimento e dei media. I giudici hanno testato i finalisti sul circuito DEKRA-Lausitzring. Oltre a maneggevolezza, comfort, facilità d’uso, qualità e praticità nell’utilizzo quotidiano, i criteri di valutazione comprendevano anche sostenibilità e rapporto qualità-prezzo. “Il fatto che Kia abbia prevalso in tre categorie di veicoli e di prezzo, sia con modelli completamente elettrici sia con modelli a benzina, dimostra che il brand offre il miglior pacchetto complessivo in diverse categorie”, ha sottolineato Robin Hornig, direttore responsabile di AUTO BILD. I risultati dettagliati dei Golden Steering Wheel saranno pubblicati nel numero 46/2026 di BILD am SONNTAG e nel numero 46/2026 di AUTO BILD.

Con le tre vittorie di quest’anno, Kia ha ora conquistato otto Golden Steering Wheel. Tra i precedenti vincitori figurano:

2019: XCeed – Migliore auto sotto i 35.000 euro

2020: Sorento – SUV di grandi dimensioni

2022: Niro EV – SUV compatti

2023: EV9 – Auto per famiglie

2024: EV3 – Migliore auto sotto i 40.000 euro

“Tre Golden Steering Wheel conquistati in tre categorie molto diverse dimostrano la forza e la varietà della gamma di prodotti Kia in Europa – ha evidenziato Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe -. EV2, EV5 e K4 Sportswagon rispondono a esigenze differenti dei clienti, ma condividono lo stesso approccio: design distintivo, tecnologia funzionale e praticità nell’utilizzo quotidiano. Siamo particolarmente orgogliosi di EV2, che è sviluppata, progettata e prodotta in Europa. Il riconoscimento ottenuto qui in Germania è particolarmente significativo e ci incoraggia a continuare a rispondere alle diverse esigenze dei clienti europei con l’evolversi della mobilità”.

– Foto ufficio stampa KIA –

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