Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti a scambiare fino a 1.500 prigionieri”. Nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi

(Adnkronos) – Trattative ad Abu Dhabi per definire uno dei più imponenti scambi di prigionieri dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. A confermarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri a Copenaghen. “Sono in preparazione degli scambi su larga scala”, ha spiegato il leader di Kiev, precisando la portata dell’operazione a cui lavorano i funzionari statunitensi: “Vorrei procedere a uno scambio di mille per mille, o forse mille e cinquecento per mille e cinquecento”. Delegati americani si recheranno a breve in Russia per ultimare i dettagli dell’intesa.

Zelensky ha espresso una cauta soddisfazione per la piega presa dai colloqui ad Abu Dhabi, evidenziando un netto cambio di passo nella mediazione di Washington: “Vedo dei cambiamenti. Sono molto contento di quello che sento. Vedremo cosa si potrà fare”. Parallelamente all’azione diplomatica degli Stati Uniti, il presidente ucraino ha lanciato un forte sollecito a Bruxelles, chiedendo che l’Europa faccia la sua parte in maniera tempestiva: l’invito formale è di designare “questo mese, non più tardi” un rappresentante ufficiale Ue per prendere parte ai negoziati fra Kiev e Mosca.

I colloqui ad Abu Dhabi hanno preso il via ieri con una maratona diplomatica durata oltre quattro ore e mezza, interrotta solo da una breve pausa. Nonostante la durata del confronto, da parte russa prevale la cautela: “È troppo presto per parlarne”, ha dichiarato al canale Vesti il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov al termine della prima giornata di trattative.

La delegazione di Mosca farà il punto ufficiale sugli sviluppi del tavolo trilaterale nella giornata di oggi, quando è prevista una conferenza stampa annunciata dall’agenzia Tass.

I colloqui tra Russia e Ucraina avviati ad Abu Dhabi con la mediazione degli Stati Uniti, sottolinea il Segretario di Stato americano Marco Rubio, sono stati “molto produttivi”, ma resta ancora “molto lavoro da fare”. L’obiettivo degli Stati Uniti è estendere progressivamente il tavolo negoziale: dopo questa prima fase trilaterale (Usa, Russia e Ucraina), l’intenzione è quella di integrare direttamente anche i rappresentanti dell’Unione Europea nella trattativa.