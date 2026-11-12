Addio a Carlos Babington, leggenda del calcio argentino. Il simbolo dell’Huracán morto a 77 anni

(Adnkronos) – Il calcio argentino è in lutto per la morte di Carlos Alberto Babington, scomparso a 77 anni. La notizia è stata confermata dal suo ex club l’Huracán che ha salutato una delle sue leggende. Campione nel 1973, allenatore, presidente della società e uno dei più grandi calciatori mai espressi dall’Argentina. “Uno dei più grandi calciatori che il calcio argentino abbia mai prodotto”, ha dichiarato il club del Parque Patricios. “Il Club Atlético Huracán esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlos Babington , campione del 1973, allenatore, presidente dell’Istituto e uno dei più grandi calciatori che il calcio argentino abbia mai prodotto”, si legge nel comunicato.

Per il pubblico argentino era soprattutto ‘El Inglés’. Un soprannome che, secondo la ricostruzione de La Nación, rimandava alle origini familiari e al nonno nato a Londra. Il suo calcio, invece, apparteneva pienamente alla tradizione di Buenos Aires: un mancino raffinato, il numero 10, la capacità di dare qualità al possesso e di partecipare alla costruzione delle azioni offensive. Non soltanto un giocatore da ultimo passaggio, ma una presenza centrale nell’identità tecnica della squadra.

Babingtopn inizia la sua carriera nell’Huracán nel 1969, vincendo il campionato metropolitano nel 1973. Poi dopo aver disputato i Mondiali 1974 si trasferisce in Germania, nelle file del Wattenscheid. Nel 1979 torna in Argentina, e di nuovo nell’Huracán, dove gioca fino al 1982. In tutto, nelle otto stagioni in tale squadra somma 305 partite e 126 gol. A 33 anni accetta una breve esperienza in terra statunitense, in Florida, nelle file del Tampa Bay Rowdies. Qui vi resta una stagione, poiché nel 1983 dà l’addio al calcio giocato. In Nazionale ebbe poco spazio: solo 13 presenze e 2 reti. In seguito allenerà l’Huracán, tra il 1988 e il 1991, e nel 2005 ne diverrà presidente.