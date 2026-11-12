Allarmi scuole, Meloni: grazie a opposizioni, non chiediamo delega in bianco

Dublino, 12 nov. (askanews) – “Voglio ringraziare ancora le opposizioni per la loro partecipazione perché è stato un colloquio assolutamente franco ma io penso anche produttivo con il quale abbiamo dato anche l’immagine che è necessaria in questo momento di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte” lo fa, “che non vuol dire, lo voglio dire alla segretaria Schlein, una delega in bianco. Chiaramente il governo non chiede alcuna delega in bianco”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dublino per partecipare alla riunione della Comunità politica europea.