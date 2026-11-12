Anatomia di una minaccia sociale, ecco chi può nascondersi dietro l’email degli allarmi bomba

(Adnkronos) – Chi può nascondersi dietro un gesto minaccioso come l’email degli allarmi bomba inviata a centinaia di scuole italiane in queste ore? Segni particolari: toni violenti e impatto ‘massivo’ tipico di una “minaccia diretta, che entra nell’intimità delle famiglie”. “Possono essere diverse” le molle che muovono un atto intimidatorio di questo tipo, in grado di sortire un “sicuro effetto traumatizzante, legato al clima di insicurezza che genera e all’angoscia di non poter controllare il pericolo, non conoscendone la fonte”, analizza con l’Adnkronos Salute la psichiatra Paola Carozza, presidente della Società italiana di riabilitazione psicosociale. Fra le possibilità, osserva, c’è anche quella che “il soggetto che attiva tutto ciò sia affetto da una vera e propria alterazione, una distorsione cognitiva che va nella direzione del delirio di onnipotenza, dell’utilizzazione del potere sulle masse e quindi del terrore. Solitamente sono personalità che hanno subito dei gravi processi di emarginazione sociale, che hanno sviluppato rivendicazione, rabbia, ritorsione come compensazione di uno stato di inadeguatezza. Personalità estremamente danneggiate. E bisognerebbe anche capire se sono state ‘usate'”, strumentalizzate. “Ma non è una giustificazione e questa non vuole essere un’analisi giustificazionista – precisa l’esperta – piuttosto una comprensione della gravità dell’atto”.

Chiaramente, puntualizza Carozza, “non si sa ancora se si potrà ricondurre l’accaduto a chi ha messo in atto tutta questa iniziativa”. Ma l’identikit di chi arriva a queste intimidazioni è spesso simile al profilo descritto. “Andrà capita la fonte di questa minaccia – riflette la psichiatra – Ma in genere” dietro una condotta così d’impatto “potrebbero esserci alterazioni della personalità gravi. Esistono purtroppo alterazioni delle funzioni cognitive che allocano in specifiche aree cerebrali, le quali non funzionano più come dovrebbero funzionare”. Qui, continua Carozza, si rileva “l’assoluto disprezzo delle regole e delle conseguenze che le proprie azioni possono determinare sulle altre persone”. Dietro potrebbe esserci anche “un disturbo di personalità con degli spunti paranoicali, onnipotenti, con elementi di psicopatia. Una personalità patologica che non ha consapevolezza di ciò che arreca. Di certo questa persona, o queste persone, non si fanno carico dell’angoscia, del disagio provocato dalle loro azioni negli esseri umani ed è grave, è indicatore almeno di un disturbo di funzionamento cognitivo e della capacità di razionalizzare, di essere consapevoli delle conseguenze. Poi si può anche ipotizzare che l’aver maturato tale distorsione cognitiva abbia delle radici magari in traumi subiti o in situazioni di emarginazione sociale. Molto spesso c’è anche questo fattore che porta a sviluppare una forma di rifiuto, rabbia, rivendicazione e risentimento, che si trasforma in comportamenti che diventano minacciosi e nella volontà di esercitare un potere aggressivo sugli altri”.

Nel caso della minaccia derivante da queste email, rimarca Carozza, “andrà capito se rientra, quanto durerà, per comprendere appieno l’impatto. Ma in generale l’effetto che hanno queste azioni su chi le subisce può essere significativo. Anche quando abbiamo avuto la pandemia di Covid, come servizi di salute mentale abbiamo osservato fenomeni simili. Il Covid aveva diversi livelli di minacciosità, ma si parla sempre di minacce sociali, sia che vengano da un grave delirante paranoicale o da un’entità inafferrabile come questa attuale perché non si sa da dove manda i messaggi, sia che arrivino dalla diffusione di un virus sconosciuto che non si sa da dove viene. Nel 2020 la minaccia era di altro tipo e meno violenta, ma ugualmente traumatizzante, perché creava un clima di insicurezza. Quando manca la possibilità di controllare la minaccia, si genera angoscia, non solo ansia. Poi ci sono le conseguenze traumatiche legate al vedere minata la sicurezza del proprio ambiente, che è fondamentale per crescere”. I contorni di questa vicenda nello specifico sono da chiarire, “ma – conclude Carozza – questo è un periodo storico in cui si percepisce il senso di emarginazione e può mancare la connessione sociale”. Un tema che per l’esperta non è da sottovalutare. Basti pensare che “l’Organizzazione mondiale della sanità ritiene la connessione sociale un fattore determinante per la salute mentale. Più siamo disconnessi, più la solitudine, l’emarginazione, il senso di disgregazione diventano significativi”.