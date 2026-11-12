Atp Finals, lunedì sera l’esordio di Cobolli: il romano sfiderà Medvedev

(Adnkronos) – Saranno il numero uno del mondo Alexander Zverev e Rafael Jodar ad aprire – per quanto riguarda il singolare – le Atp Finals 2026, di scena sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Il tedesco, vincitore delle edizioni del 2018 (Londra) e del 2021 (Torino) e lo spagnolo, uno dei quattro debuttanti all’evento che chiude la stagione del circuito maschile, scenderanno in campo domenica alle ore 14.

Il match serale, non prima delle 20.30, vedrà invece affrontarsi lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Fils che completerà le partite della prima giornata del gruppo intitolato a John McEnroe. Lunedì 16 novembre il programma prevede alle 14 la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito del torneo e lo statunitense Frances Tiafoe e alle 20.30 l’esordio a Torino dell’unico azzurro in gara, Flavio Cobolli opposto al russo Daniil Medvedev, partite valide per il gruppo intitolato a Ivan Lendl.