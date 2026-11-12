Bce: spread eurozona contenuti salvo che sulla Francia: +59 punti base

Roma, 12 nov. (askanews) – Nell’area euro la frammentazione dei differenziali dei tassi sui titoli di Stato “è rimasta contenuta rispetto alle medie storiche, con l’eccezione del tasso sui titoli decennali della Francia, il cui spread si è ampliato di 59 punti base rispetto ai tassi decennali nominali overnight privi di rischio”. Lo rileva la Banca centrale europea, in riferimento ai movimenti che si sono verificati tra il 10 settembre e il 28 ottobre, in uno dei capitoli di analisi del suo bollettino economico.

In generale, secondo la Bce “nell’area euro i tassi di interesse sui titoli di Stato sono aumentati, al riflesso di ampliamenti dei differenziali rispetto ai tassi privi di rischio”.

E allargando lo sguardo, “l’aumento dei tassi sul lungo termine prosegue una tendenza che si osserva tra le maggiori aree valutarie dalla fine del 2024”, aggiunge la Bce.