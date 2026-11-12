X
<
>

Beppe Grillo da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ il 22 novembre

| 12 Novembre 2026 15:05 | 0 commenti

Beppe Grillo da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ il 22 novembre

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Beppe Grillo sarà ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ nella puntata del 22 novembre. L’indiscrezione, lanciata dal ‘Foglio’, trova conferma in ambienti televisivi. Grillo era tornato a parlare pubblicamente nella puntata del 21 settembre scorso del Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. Ma l’ultima intervista televisiva del cofondatore del M5S risale a tre anni fa: il 12 novembre del 2023 fu ospite sempre di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ sul canale Nove, interrompendo un’assenza dai programmi televisivi che durava da quasi 10 anni.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA