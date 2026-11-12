Calcio, Barcellona: via libera al cimitero al Camp nou

Roma, 12 nov. (askanews) – Dopo due bocciature, nel 2013 e nel 2016, il Barcellona ha ottenuto il via libera per realizzare un colombario all’interno del Camp Nou. Il progetto, denominato “Espai Memorial”, sorgerà nella curva nord dello stadio e permetterà ai tifosi blaugrana di custodire le proprie ceneri nella casa della loro squadra del cuore.

La struttura si estenderà su una superficie di 1.500 metri quadrati e disporrà di 26.000 loculi, con concessioni della durata di 25 o 50 anni. Prevista inoltre la realizzazione di oltre 9.000 targhe commemorative, destinate a chi desidera lasciare il proprio nome legato per sempre allo storico impianto catalano.

L’apertura dell’Espai Memorial è programmata per la fine del 2027. Un’opportunità decisamente particolare, ma non alla portata di tutte le tasche: i costi per la conservazione delle ceneri varieranno da 2.490 a 6.000 euro, in base alla durata della concessione. A queste cifre si aggiungerà una quota annuale di 70 euro per la manutenzione.

Un modo singolare per rendere eterno il legame tra i tifosi e il Barcellona, trasformando il Camp Nou anche in un luogo di memoria per chi ha fatto della passione blaugrana una parte fondamentale della propria vita.