Calcio, Italia-Francia 3-1, doppietta di Pio Esposito

Roma, 12 nov. (askanews) – L’Italia supera la Francia 3-1 a San Siro nella quinta giornata della Nations League e conquista una vittoria pesante nella corsa al vertice del girone. La Nazionale di Roberto Mancini si impone in rimonta al termine di una partita intensa, ricca di occasioni ed episodi, nella quale gli Azzurri hanno saputo reagire allo svantaggio iniziale, soffrire nei momenti di maggiore pressione francese e colpire con decisione nella ripresa.

A trascinare l’Italia è soprattutto Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta, con Davide Frattesi a completare il tabellino dei marcatori. Per la Francia, passata in vantaggio al 10′ con Michael Olise, arriva invece una sconfitta maturata dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa nella quale la squadra di Zinedine Zidane ha progressivamente perso terreno.

L’avvio è vivace, con entrambe le formazioni intenzionate a prendere in mano il gioco. La Francia, tuttavia, trova subito il modo di sfruttare un errore della retroguardia azzurra. Al 10′ Donnarumma sbaglia il passaggio in fase di costruzione e consegna il pallone a Olise: l’attaccante francese ne approfitta, entra in area e batte il portiere italiano, portando avanti i Bleus.

Una doccia fredda per l’Italia, che inizialmente fatica a trovare le misure contro la pressione degli ospiti. La Francia prova ad approfittarne e continua a rendersi pericolosa, soprattutto con le accelerazioni di Barcola. Al 16′ è ancora Donnarumma a intervenire, respingendo una conclusione ravvicinata dell’attaccante francese.

Gli Azzurri, però, non si disuniscono e cominciano a guadagnare campo. La risposta arriva al 26′, quando Cambiaghi costruisce una bella iniziativa sulla fascia, raggiunge il fondo e mette un pallone teso sul primo palo. Pio Esposito si fa trovare pronto, anticipa la difesa francese e devia in rete alle spalle di Maignan. È il gol dell’1-1, che restituisce fiducia alla Nazionale e riaccende San Siro.

La partita rimane apertissima. La Francia continua a trovare spazi e al 35′ va vicinissima al nuovo vantaggio: Barcola si presenta alla conclusione dopo un’incursione offensiva, ma il pallone si stampa sul palo. Gli uomini di Zidane insistono anche nel finale della prima frazione, costringendo l’Italia ad abbassarsi e a difendere con attenzione. Si va al riposo sull’1-1, dopo 45 minuti caratterizzati da continui capovolgimenti di fronte.

Nella ripresa la squadra di Mancini rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e prova ad alzare il baricentro. La Francia, tuttavia, continua a essere insidiosa. Al 52′ Cherki trova lo spazio per calciare dal limite e colpisce nuovamente il palo, facendo correre un brivido alla difesa azzurra. Poco dopo è ancora Donnarumma a opporsi a una conclusione di Rabiot.

Al 58′ arriva una grande occasione per l’Italia. Cambiaghi punta Malo Gusto, entra in area e viene atterrato: l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Sebastiano Esposito, ma il suo tentativo al 60′ termina fuori. Un errore che potrebbe pesare sull’economia della partita, ma che non spegne la spinta degli Azzurri.

Mancini interviene con i cambi e inserisce Dimarco e Vergara al posto di Sebastiano Esposito e Cambiaghi. Le sostituzioni si rivelano immediatamente efficaci. Al 63′ l’Italia completa la rimonta: Dimarco, appena entrato, guadagna il fondo e mette un pallone teso sul primo palo. Frattesi arriva puntuale e calcia di prima intenzione, superando Maignan. San Siro esplode: è il 2-1.

La Francia accusa il colpo e prova a riorganizzarsi, mentre l’Italia trova maggiore fiducia e continua a pressare. Gli Azzurri sono più incisivi nelle riconquiste e riescono a ripartire con pericolosità. Al 73′ arriva un altro episodio decisivo: Vergara viene steso in area durante una nuova iniziativa offensiva della Nazionale e l’arbitro concede il secondo calcio di rigore della serata.

Questa volta sul dischetto si presenta Pio Esposito. L’attaccante non trema, batte Maignan al 75′ e firma la doppietta personale, portando il risultato sul 3-1. Un gol che vale il doppio vantaggio e premia la prestazione del giovane centravanti, protagonista assoluto della serata milanese.

Nel finale Zidane prova a cambiare volto alla Francia con una serie di sostituzioni, inserendo forze fresche per tentare di riaprire la partita. Gli ospiti cercano di aumentare la pressione, ma l’Italia controlla il vantaggio e gestisce con ordine gli ultimi minuti, senza concedere occasioni tali da mettere in discussione il risultato.

La vittoria rappresenta un segnale importante per la Nazionale di Mancini, che contro una delle principali candidate al successo nella competizione mostra carattere, capacità di reazione e concretezza sotto porta. Non sono mancati gli errori, a cominciare da quello che ha favorito il vantaggio francese e dal rigore fallito da Sebastiano Esposito, ma la squadra ha avuto il merito di non perdere equilibrio e di trovare le risorse per ribaltare la partita.

La serata consacra soprattutto Pio Esposito, capace di realizzare due reti e di confermare il proprio momento positivo con la maglia azzurra. Per lui anche un dato statistico significativo: è il primo giocatore a segnare almeno otto gol nelle prime 14 presenze con l’Italia dai tempi di Christian Vieri, che raggiunse lo stesso traguardo tra il 1997 e il 1998. Bene anche Frattesi, autore della rete che ha indirizzato definitivamente la sfida, e Dimarco, il cui ingresso ha dato immediatamente nuova spinta alla manovra offensiva.

A rendere ancora più particolare la serata di San Siro anche la presenza in tribuna di Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes, fresco campione del mondo di Formula 1, è stato accolto da una calorosa standing ovation quando la sua immagine è apparsa sui maxischermi dello stadio.

Per l’Italia arriva dunque un successo di grande valore, non soltanto per il prestigio dell’avversaria, ma anche in prospettiva del cammino nel girone. Gli Azzurri rilanciano le proprie ambizioni e si preparano ora all’ultimo impegno della fase, contro il Belgio, in programma domenica, con la possibilità di dare ulteriore peso a una vittoria che restituisce entusiasmo e fiducia all’ambiente azzurro.