Calcio, Mancini: “Ora andiamo a vincere in Belgio”

Roma, 12 nov. (askanews) – “È stata una grande prestazione, sono molto felice per i ragazzi e per la gente, spero si sia divertita”. Così, a caldo, Roberto Mancini ai microfoni della Rai. Il ct ha poi commentato l’errore di Donnarumma, “non è stato facile dopo quell’inizio, ma gli errori capitano, non dovrebbero, ma capitano”. “Questa vittoria conta tantissimo, ora dobbiamo andare a vincere in Belgio per tenerci il primo posto”, ha continuato Mancini, “i ragazzi vogliono riscattare e riscattarsi da tutto quello che c’è stato. La strada è ancora lunga e bisogna lavorare. Dopo quell’inizio choc sarebbe potuta finire in goleada, invece siamo stati bravi a rimanere calmi e ripartire. Mi è piaciuto tutto stasera”.