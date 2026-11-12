Capuozzo, l’addio di Mentana: “Ciao Toni, amico per sempre”

(Adnkronos) –

Enrico Mentana dice addio a Toni Capuozzo. Oggi, giovedì 12 novembre, il giornalista è morto all’età di 77 anni dopo aver reso nota meno di un mese fa la sua battaglia contro un tumore. Capuozzo era stato inviato di guerra e vicedirettore del Tg5, dove ha conosciuto proprio Mentana, che ha condotto il telegiornale fino al 2011.

Il direttore del Tg La7 ha voluto salutare l’ex collega un’ultima volta con un post pubblicato sui propri profili social: “Ciao Toni, amico per sempre”, ha scritto a corredo di una foto di Capuozzo. Lo scorso 23 ottobre, proprio Capuozzo aveva raccontato la sua malattia con un post sui social: “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”.

Capuozzo è stato giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, tra i protagonisti del giornalismo televisivo di approfondimento e di reportage internazionale. Nel corso della sua carriera ha seguito come inviato i principali conflitti degli ultimi decenni, dalle guerre nella ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan. Ha lavorato per diverse testate televisive del gruppo Mediaset, è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013 e ha curato e condotto ‘Terra!’, programma di approfondimento giornalistico.

Nel 2004 è stato sequestrato in Iraq insieme alla troupe del Tg5. Ha realizzato reportage dedicati alla storia politica italiana e ai conflitti internazionali, pubblicato numerosi libri e svolto attività teatrale. Nel 2026 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest e ha condotto su Rete 4 il programma ‘Giganti – I protagonisti della storia’.