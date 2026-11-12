Caso Ffe, Fifa battuta in tribunale a New York in disputa con Uefa

Roma, 12 nov. (askanews) – Un giudice di Manhattan ha respinto le richieste presentate da due società controllate dalla Fifa per bloccare i tentativi della Uefa di ottenere prove sul fallito progetto di Gianni Infantino per coinvolgere investitori privati nella Coppa del Mondo di calcio.

Come riporta l’Ap, la Uefa aveva depositato documenti in tribunale lo scorso agosto, nell’ambito di una più ampia strategia volta a rimuovere Infantino dalla presidenza della Fifa. Tra le iniziative al vaglio figura anche una possibile denuncia penale nei suoi confronti in Svizzera, per presunta cattiva gestione finanziaria.

I legali dell’organo che gestisce il calcio europeo chiedono di poter acquisire documenti e prove dalla società di investimenti newyorkese Thrive, di Joshua Kushner, e da JPMorgan, consulente della FIFA, in merito al piano di cessione di quote legate alla Coppa del Mondo, presentato a luglio e che aveva provocato un terremoto nella politica calcistica internazionale.

Oggi, presso il tribunale distrettuale di Manhattan, è stata respinta la richiesta di intervento presentata da due società controllate dall’organismo che governa il calcio mondiale, dato che queste “non hanno un interesse diretto, sostanziale e giuridicamente tutelabile” nel procedimento, ha scritto il giudice.

“Nulla agli atti indica che le parti statunitensi della Fifa, o persino la Fifa stessa, saranno coinvolte nel procedimento penale ipotizzato”, si legge nella sentenza della giudice Jeannette Vargas.

“Certamente, le parti statunitensi della Fifa non hanno presentato elementi che facciano pensare a un loro possibile coinvolgimento come imputati in un simile procedimento”, ha aggiunto la giudice del tribunale distrettuale del Southern District di New York in un documento di otto pagine visionato dall’Associated Press.

Le conseguenze del progetto con gli investitori privati, accantonato nel giro di pochi giorni dopo le proteste sollevate a livello internazionale, hanno innescato la più grave crisi della presidenza di Infantino, in carica da quasi undici anni. Il numero uno della Fifa intende ricandidarsi alle elezioni di marzo e dovrà superare le verifiche di idoneità e integrità condotte da una commissione nominata dalla stessa federazione.

Thrive e Joshua Kushner, fratello minore di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avrebbero dovuto ricoprire il ruolo di investitori di riferimento nel progetto riservato denominato ‘FIFA Forward Enterprise’ (Ffe).

Gli investitori avrebbero dovuto versare alla FIFA 4,2 miliardi di dollari in cambio di una partecipazione permanente superiore al 20 per cento nella controllata Ffe, destinata a gestire le competizioni organizzate dall’organo di governo del calcio mondiale, compresa la Coppa del Mondo.

Alle 211 federazioni affiliate alla FIFA, che di fatto sono già proprietarie dell’organizzazione no profit con sede a Zurigo, era stato promesso un versamento di 20 milioni di dollari ciascuna in cambio dell’approvazione del progetto. Le riserve di liquidità della Fifa sono salite a oltre 5 miliardi di dollari dopo la conclusione, a luglio, dei Mondiali maschili co-organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico.

La Uefa ha presentato richieste di acquisizione di prove in diversi Stati americani. A settembre, la Fifa ha riferito a un giudice della Florida, dove l’organizzazione ha i propri uffici in un sobborgo di Miami, che le azioni legali rappresenterebbero una forma di persecuzione nei confronti di Infantino. Il presidente della Fifa deve fare i conti con almeno uno sfidante nella corsa alla rielezione: il dirigente giapponese di lungo corso Kohzo Tashima. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a mercoledì prossimo. Tashima fa parte del Consiglio FIFA, composto da 37 membri, insieme a Infantino dal 2016.

La Uefa dovrebbe proporre un altro candidato e sono in corso tentativi per convincere Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo globale della Fifa e storico ex manager dell’Arsenal, a scendere in campo contro il suo attuale presidente.