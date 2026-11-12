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Cina, cresce la quota delle auto a nuova energia nel totale delle vendite

| 12 Novembre 2026 01:00 | 0 commenti

Cina, cresce la quota delle auto a nuova energia nel totale delle vendite

Top News Italpress, Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A ottobre i veicoli a nuova energia (NEV) hanno continuato a guadagnare terreno nel mercato automobilistico cinese, rappresentando una quota crescente del totale delle vendite di auto nuove, secondo i dati del settore diffusi oggi.

I NEV hanno infatti rappresentato il 64,3% delle vendite di auto nuove il mese scorso, in aumento rispetto al 61,6% di settembre, mentre la quota complessiva per i primi 10 mesi è salita al 54,8%, secondo la China Association of Automobile Manufacturers.

A ottobre, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto rispettivamente circa 2,02 milioni e 1,94 milioni di unità, entrambe in aumento di oltre il 13% su base annua.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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