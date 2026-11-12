Cinema, a Roma il “Rare Disease International Film Festival”

Roma, 12 nov. (askanews) – È tutto pronto per l’undicesima edizione di “Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival”, il festival internazionale di cinema e narrazioni sociali dedicato ai temi delle malattie rare, della disabilità, della neurodivergenza e del disagio giovanile, a cura della Direttrice Artistica Claudia Crisafio. L’appuntamento, giunto alla XI Edizione, è in programma quest’anno dal 16 al 21 novembre 2026 a Roma e vedrà la partecipazione, in qualità di prestigioso Presidente di Giuria, dell’attore Gianmarco Tognazzi.

La Giuria di Qualità, impegnata nella valutazione delle opere in concorso, è composta da: Adriana Sabbatini, Metis Di Meo, Isabella Schiavone, Dott. Corrado Ferrari, Luigi Petrucci e Alessandro Capone. La Giuria Usr UNIAMO del Premio Speciale vede la partecipazione di Vanessa Cerrone Consigliera del CD, Maria Teresa Gullino ed Eleonora Brognara, Consigliere del CD Giovani UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare.

“Uno Sguardo Raro arriva all’undicesimo appuntamento annuale consecutivo, dopo aver ricevuto oltre 3.500 opere da più di 120 Paesi – afferma la Direttrice Artistica Claudia Crisafio – Ogni anno queste storie che ci restano dentro e lo sguardo di tanti autori, anche giovani, rinnovano la mia motivazione, perché chi vive una malattia rara o una disabilità non debba sentirsi solo nell’essere compreso. Il cinema – prosegue la Direttrice Crisafio -ci avvicina, rompe il silenzio e apre il dialogo: ci aiuta a conoscere, a superare le distanze e a dare un significato concreto alla parola inclusione”.

“Uno Sguardo Raro offre un’occasione preziosa e concreta per avvicinare il pubblico alle esperienze delle persone che vivono con una malattia rara. Per Sobi, contribuire anche quest’anno significa rinnovare il nostro impegno al fianco delle persone con malattia rara e dei loro caregiver, per dare voce ai loro bisogni e al loro vissuto quotidiano, spesso non colto. Per questa ragione è per noi motivo di orgoglio sostenere il Festival e essere parte di un evento che mette al centro le persone, favorendo una maggiore comprensione, una cultura dell’inclusione e dell’ascolto, per guardare al vissuto oltre la patologia” Carla Rapaccioli, Head of Community Engagement & Communication Italy di Sobi.

Il Festival “Uno Sguardo Raro” conferma anche quest’anno la sua forte vocazione formativa e culturale, articolandosi in diverse sezioni e luoghi chiave della Capitale: dalle proiezioni dedicate alle scuole (Sezione Giuria Scuole) presso la rete delle Biblioteche di Roma (Biblioteca G. Mameli, Biblioteca Laurentina e Biblioteca G. Marconi) alle prestigiose Giurie USR-Uniamo e di Qualità, ospitate presso l’IISS Cine Tv R. Rossellini e la Sala Cinema ANICA.

Il Rare Disease International Film Festival è organizzato da Nove Produzioni, associazione culturale che da dieci anni promuove il cinema e l’arte come strumenti di incontro, inclusione e sensibilizzazione sociale, costruendo intorno alla manifestazione, una rete di istituzioni, associazioni, artisti e professionisti impegnati a dare visibilità alle persone con malattie rare e disabilità e alle loro storie.