Cyber attacchi, Kubilius: alcuni casi attribuiti a Russia, su Italia non so

Roma, 12 nov. (askanews) – “Quelli che possiamo definire attacchi ibridi si stanno intensificando”. Lo ha dichiarato il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, nel corso della conferenza con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della prima tappa del Launch Tour europeo.

“In alcuni casi l’attribuzione da parte degli Stati membri nazionali è molto chiara”, ha detto Kubilius, citando “attività legate alla strategia di escalation russa”. Sull’attribuzione degli episodi in Italia ha detto: “Non so riguardo all’Italia, ma ciononostante vediamo che l’escalation sta crescendo”.