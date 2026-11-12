Milano, 12 nov. (askanews) – È online il video del nuovo singolo di Bresh, “Tutto a puttane”, per la regia di Simone Mariano. Il video, girato in Marocco, tra la zona desertica di Agafay, il porto ad Essaouira, e il Riad Dar Darma della medina di Marrakech, riprende due costanti dell’immaginario visivo di Bresh: da una parte il viaggio, qui rappresentato da un road trip in sella a una moto, che non è solo un tragitto, ma è già una meta. Dall’altra parte il mare, una costante sicura e quasi salvifica, un porto certo che rimane immutabile anche quando sembra andare tutto a puttane.

«Mediterraneo è uscito quasi un anno e mezzo fa eppure ancora oggi riesce a darmi moltissime soddisfazioni che vanno aldilà dei numeri e dei platini – così ha commentato Bresh sui social, annunciando l’uscita del video – Ha vissuto diverse fasi sgomitando per durare nel tempo. Grazie ai live ha preso vita e con “Dopo il mare” è rinato una volta ancora. È giusto ricordarsi però, che per un filo di vento o poco altro sarebbe potuto andare tutto a puttane…».

Il brano è contenuto in “Mediterraneo – Dopo il mare”, la deluxe edition di “Mediterraneo” (certificato TRIPLO PLATINO), che dal momento della sua uscita è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana. Oltre alle 16 tracce già in “Mediterraneo”, “Mediterraneo – Dopo il mare” contiene 4 brani inediti (“Dopo il mare”, “Cuore di latta”, “Tutto a puttane” e “Relax”), i singoli “Da Dio” (certificato ORO), “Introvabile” (certificato ORO) e “Serenamente” con JULI (certificato ORO), attualmente in radio.

Le foto sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Partito lo scorso anno con il suo primo tour nei palasport e proseguito quest’anno con tre date in Europa a Parigi, Londra e Barcellona, per poi approdare nella sua Genova con quattro live Sold Out al Porto Antico e un altro Sold Out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il viaggio di BRESH non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano.

Un appuntamento unico, denominato Milano Marea, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan. Una nuova tappa di quel viaggio a vele spiegate che sta portando Bresh su palchi sempre nuovi e diversi.