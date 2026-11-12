Enrico Nigiotti torna con il brano “Mina vagante”

Milano, 12 nov. (askanews) – Enrico Nigiotti torna con “Mina vagante”, un brano nato da un’esperienza che lo ha profondamente segnato. Tutto ha inizio con una giornata trascorsa all’interno della Casa di Reclusione di Milano Bollate resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Antonio Carlo Monzino, che utilizza la musica come strumento per attivare percorsi riabilitativi e di recupero. L’esperienza è culminata con un concerto speciale: Nigiotti ha suonato e cantato insieme alla band dei detenuti, la Freedom Sounds Band, davanti agli altri ospiti della struttura. Un incontro intenso, che ha lasciato il segno. Da quell’esperienza è nata “Mina vagante”, il nuovo singolo in uscita il 13 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy.

Nigiotti è poi voluto tornare a Bollate per girare il videoclip ufficiale del brano con il desiderio di coinvolgere i detenuti, i veri protagonisti. È nato un racconto per immagini che non ha bisogno di molte parole: sono gli sguardi, le espressioni e le posture dei corpi a restituire tutta l’intensità dell’esperienza e a dare forma alle storie delle persone che ha incontrato. Il video clip è stato girato da Filiberto Signorello ed uscirà questa notte a mezzanotte.

Nel brano Nigiotti prova a immedesimarsi in una persona che deve scontare una pena. Un condannato che si sente segnato dalla vita, giudicato dagli altri e condannato dai propri errori ma che nonostante tutto conserva dentro di sé il desiderio di riscatto e di essere amato.

Racconta Nigiotti:

“Il carcere non dovrebbe essere soltanto un luogo in cui scontare una pena, ma anche uno spazio in cui avere la possibilità di studiare, lavorare, crescere e prendere coscienza dei propri errori. Credo che questo debba essere l’obiettivo: offrire alle persone gli strumenti per costruirsi una vita diversa una volta tornate in libertà. Il finale della canzone racchiude forse il messaggio a cui tengo di più: la possibilità che un giorno quella definizione di “mina vagante” appartenga soltanto al passato. Perché riconoscere a qualcuno la possibilità di cambiare non significa giustificare il suo passato, ma dare un senso al suo futuro e a quello della società. Io mi considero fortunato. Sono nato e cresciuto in un contesto che mi ha protetto, che mi ha dato delle opportunità e degli strumenti per affrontare la vita. Ma non tutti hanno questa fortuna”.

Tutta l’energia e la profondità di Enrico Nigiotti torneranno presto live nel suo primo concerto in un palazzetto sabato 21 novembre al Modigliani Forum di Livorno (SOLD-OUT), mentre a Marzo 2027 riprenderà il “Maledetti innamorati Tour”. Tutte le date sono organizzate da A1 Concerti.