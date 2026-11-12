F1, la Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

ROMA (ITALPRESS) – La Racing Bulls conferma l’attuale line-up anche per la prossima stagione: a scendere in pista nel 2027 con i colori della scuderia che fa base a Faenza saranno ancora Liam Lawson e Arvid Lindblad. Entrambi i piloti sono stati fin qui protagonisti di una stagione positiva, contribuendo a quattro gare consecutive con le due vetture a punti e aiutando il team a consolidare la propria posizione nella lotta per uno storico quinto posto nel Mondiale Costruttori.

“Siamo lieti di proseguire con Liam e Arvid anche nel 2027 – annuncia il team principal Alan Permane – Entrambi hanno dimostrato nel corso della stagione le proprie capacità e il proprio potenziale. Non ho dubbi sul fatto che questa sia la migliore line-up possibile per noi, grazie a una combinazione vincente di esperienza e ambizione”.

-Foto Ipa Agency –

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