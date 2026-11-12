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Farmaci, Aceti (Salutequità): “Serve un aggiornamento continuo e integrato di terapie e test”

| 12 Novembre 2026 16:05 | 0 commenti

Farmaci, Aceti (Salutequità): “Serve un aggiornamento continuo e integrato di terapie e test”

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(Adnkronos) – “Il sistema di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza è troppo lento, burocratico e ingessato: l’ultimo aggiornamento è arrivato dopo nove anni e non riesce a seguire l’evoluzione dei bisogni delle persone, delle tecnologie e del quadro epidemiologico.” Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo all’evento ‘Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso’, organizzato da Salutequità a Roma. “Il problema – ha aggiunto – è particolarmente evidente nella medicina di precisione: l’Aifa può autorizzare e rimborsare farmaci innovativi, anche in oncologia e per le malattie rare, mentre i test genetici necessari per individuare i pazienti che possono beneficiarne seguono un percorso distinto e arrivano più tardi. Così si rischia di avere il farmaco, ma non il test per accedervi”.  

“È necessario che le decisioni sulla rimborsabilità dei farmaci e dei test procedano contestualmente, attraverso un meccanismo integrato e dinamico. La questione, mentre è in discussione la legge di Bilancio, non può essere rinviata, altrimenti le terapie personalizzate diventano un’opportunità per pochi e si perdono concrete possibilità di cura”, ha concluso il presidente di Salutequità. 

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