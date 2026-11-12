Fumo, l’appello al Governo: “Divieto assoluto al chiuso e niente pubblicità”

(Adnkronos) – “Divieto assoluto di fumo al chiuso e di ogni forma di pubblicità: due misure urgenti per proteggere i non fumatori e, più in generale, le nuove generazioni dai pericoli delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo”. Sono queste le richieste alle istituzioni contenute nel Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom. Il documento propone al Parlamento e al Governo di “estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili (come sigarette elettroniche con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo. Inoltre è indispensabile aumentare le tutele anche agli spazi aperti e semiaperti molto frequentati, tra cui aree scolastiche e sanitarie, parchi, aree gioco, impianti sportivi, spiagge e dehors. Vanno infine rafforzati e aggiornati i divieti di pubblicità e marketing già vigenti, estendendoli a tutte le categorie di nuovi prodotti da fumo e da nicotina”.

Le normative attuali non tengono conto dell’evoluzione dell’offerta dei prodotti da fumo e dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, ed “è pertanto necessario – secondo i promotori – colmare le lacune normative per vietare ogni forma di promozione commerciale e sponsorizzazione diretta o indiretta anche attraverso canali digitali, social media, influencer, eventi e punti vendita”. Per farlo “servono maggiori controlli e sanzioni più efficaci”. Il documento è stato presentato oggi a Roma in un convegno organizzato per la Giornata pre-congressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom. Il Manifesto sarà ora inviato alla Commissione Sanità del Senato per giungere al più presto all’approvazione. Tutto questo in attesa della discussione al Senato del disegno di legge di iniziativa popolare che prevede l’incremento di 5 euro di tutti i prodotti da fumo.

Preoccupa in Italia l’ancora grande diffusione del tabagismo fra gli adolescenti: fra i 14 e i 17 anni, ben il 37% fuma più o meno regolarmente; di questi, il 22% utilizza tabacco riscaldato e il 30% sigarette elettroniche. “Sollecitiamo il Parlamento perché discuta la nostra proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina – affermano Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom – Abbiamo raccolto e consegnato oltre 52mila firme e rimaniamo in attesa del dibattito al Senato. Nel frattempo, chiediamo alle istituzioni un intervento legislativo nazionale urgente perché la salute delle persone non deve essere messa a rischio dall’esposizione a prodotti utilizzati da terzi. Il tabagismo, in tutte le sue forme, è estremamente pericoloso. Solo in Italia si stimano oltre 93mila morti l’anno provocate dal fumo, di cui 35mila per tumore al polmone, una malattia che in 9 casi su 10 è legata al consumo di tabacco. Vi è poi l’esposizione al fumo passivo che costituisce un gravissimo rischio sanitario in tutto il mondo dove ogni anno causa 1,6 milioni di morti. Le categorie maggiormente colpite dagli effetti nocivi sono i neonati, i bambini e le donne in gravidanza. Sono necessarie maggiori restrizioni come è già stato fatto in diversi stati europei come Francia, Regno Unito e Repubblica d’Irlanda”.

“Nel Manifesto chiediamo maggiore attenzione per le forme più o meno esplicite di pubblicità verso le sigarette di nuova generazione – aggiungono Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom – L’industria ha messo a punto strategie sempre più sofisticate per reclutare nuove generazioni di consumatori attraverso l’uso di nicotina naturale o sintetica, aromi e design accattivanti. Infine va prestata grande attenzione anche alle vendite ai minori i cui divieti non sempre sono rispettati. Quasi il 40% dei baby fumatori, d’età compresa tra i 14 e i 17 anni, accede personalmente all’acquisto di sigarette tradizionali, e-cig e prodotti di tabacco riscaldato. Bisogna quindi rafforzare le misure di controllo sulle reti di vendita sia fisiche che online”.

Il Manifesto ha ricevuto un ampio consenso nella comunità medico-scientifica italiana, come è stato ribadito alla tavola rotonda dal titolo ‘Un impegno concreto per la salute pubblica’. Ha visto la partecipazione, oltre ai promotori della proposta di legge 5 euro contro il fumo (5eurocontroilfumo.it), anche dei presidenti della società italiane di ginecologia e ostetricia, di tabaccologia, di urologia oncologica e di cardiologia, dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri, del Sindacato medici pediatri di famiglia. Sono alcune delle oltre 90 fra società scientifiche, associazioni, fondazioni e strutture sanitarie che hanno aderito e promosso la campagna e la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare.