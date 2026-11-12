Fuori a mezzanotte “Blood”, primo ep di Red

Roma, 12 nov. (askanews) – “Blood” primo EP di R£D, esce venerdì 13 novembre a mezzanotte. Un progetto in cui l’artista mette a nudo le contraddizioni della propria quotidianità, affrontando temi come il lutto, le dipendenze e la precarietà attraverso una scrittura diretta e autobiografica. Un racconto che attraversa rabbia, disillusione e fragilità, senza cercare risposte facili né trasformare il dolore in qualcosa di diverso da ciò che è.

“‘Blood’ è tutto quello che ho dentro, tutto quello che mi scorre nelle vene, le esperienze che ho vissuto e che fanno parte di me. Ci sono cose che ti porti addosso e che non puoi cambiare, ce l’hai nel sangue”, ha spiegato l’artista.

Le produzioni, curate da Estremo, Shadyboy e Richard Church, si muovono tra sonorità trap e atmosfere scure ed essenziali, lasciando alla voce e alla scrittura di R£D il ruolo centrale.

Dopo aver anticipato il progetto con i singoli pubblicati nei mesi scorsi e aver debuttato dal vivo lo scorso 22 maggio sul palco del MI AMI Festival di Milano, R£D raccoglie in “Blood” un primo capitolo importante del proprio percorso artistico.

Sei tracce che restituiscono uno sguardo personale sul mondo, senza cercare di nasconderne le crepe. Perché ci sono esperienze

che non si possono cancellare, ma che diventano parte di ciò che siamo.