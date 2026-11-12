Italia-Francia, fischi a San Siro durante la Marsigliese

(Adnkronos) –

Fischi a San Siro durante l’inno nazionale francese. Oggi, giovedì 12 novembre, l’Italia affronta la Nazionale transalpina nella quinta giornata della Nations League, ma pochi minuti prima del fischio d’inizio il pubblico azzurro si è fatto ancora una volta notare per un gesto antisportivo.

Quando sono risuonate le note della Marsigliese, l’inno nazionale della Francia, infatti, una parte del pubblico di San Siro ha iniziato a fischiare, venendo coperti poi dagli applausi del resto dello stadio. Non è la prima volta che gli spettatori italiani fischiano gli inni avversari.

Era successo infatti già allo stadio Olimpico di Roma, quando il Belgio aveva battuto l’Italia 2-0 lo scorso 25 settembre. Anche in quell’occasione il pubblico azzurro aveva fischiato l’inno belga.