La Sardegna punta sul turismo accessibile, 14 milioni per le spiagge

Milano, 11 nov. (askanews) – La Sardegna punta sul turismo accessibile con un programma di investimenti da 14 milioni di euro destinato a migliorare la fruibilità delle spiagge. Al BTO 2026, a Firenze, Angela Maria Dedola, dirigente dell’assessorato regionale del Turismo, ha illustrato il percorso avviato dalla Regione per rendere l’isola una destinazione aperta anche alle persone con disabilità. L’obiettivo è progettare ambienti e servizi utilizzabili da tutti, comprese le persone anziane, le famiglie con bambini e chi ha difficoltà motorie temporanee. Secondo Dedola, la barriera principale è ancora culturale: il turismo accessibile viene spesso considerato un settore di nicchia, mentre può rappresentare un’opportunità economica per le imprese e le destinazioni. “La Sardegna oggi sta appena iniziando ad approcciarsi al tema dell’accessibilità – dice Dedola -. È da due anni che ha deciso di impegnarsi, passando dall’accessibilità all’inclusione e al turismo per tutti, secondo il paradigma dell’universal design, quindi attraverso la creazione di ambienti, di servizi che siano nativamente utilizzabili da tutti: non solo dalle persone con disabilità, ma anche dagli anziani. È un tema che con l’invecchiamento della popolazione ci riguarderà sempre più da vicino, tutti: persone con bambini o anche con delle disabilità temporanee dovute magari a infortuni e malattie”.”Per ottenere un turismo per tutti, la principale barriera è di tipo culturale – aggiunge – perché si considera il turismo per le persone con disabilità un turismo di nicchia, un qualcosa che ha a che vedere con i diritti civili, ma non si è ancora accolta del tutto la sua valenza dal punto di vista dello sviluppo economico e anche sociale. La persona con disabilità è prima di tutto una persona ed è prima di tutto un turista che viene in Sardegna con la propria famiglia, con i propri amici, con i propri animali e quindi dobbiamo essere pronti ad accoglierli. Per far sì che questo si possa realizzare in tempi brevi, la Regione ha convogliato più di 14 milioni di euro di investimenti per rendere accessibili le spiagge di 21 comuni dislocati un po’ in tutta la costa””Il turismo accessibile per tutti – conclude – è una chiave di sviluppo economico notevole, perché se pensiamo che esigenze di accessibilità riguardano il 20% dei turisti, ci rendiamo conto dell’importanza in una regione come la Sardegna, dove il turismo rappresenta il 16% del Pil. Quindi offre un’importante leva, ripeto, non solo economica, ma anche sociale”.