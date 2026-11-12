Lavoro, raggiunto accordo tra imprese e sindacati su salari e rappresentanza

Roma, 12 nov. (askanews) – Imprese e sindacati hanno raggiunto una preintesa su rappresentanza, assetti contrattuali, salari e contenuti della contrattazione collettiva. L’accordo quadro è stato siglato da Cgil, Cisl e Uil con Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi. Sindacati e imprese hanno raggiunto l’intesa dopo oltre un anno di trattative e una no stop conclusiva di diciotto ore.

Obiettivo dell’accordo quadro – si legge nel testo – “è regolare i comportamenti negoziali delle organizzazioni, sia datoriali che sindacali, nell’ambito della contrattazione collettiva, al fine di individuare i contratti collettivi di riferimento che, per essere tali, devono essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in base ai criteri declinati nel presente documento, prendendo a riferimento esclusivamente il settore di attività e la natura giuridica di impresa”.

Per quanto riguarda la misurazione della rappresentanza sindacale l’accordo quadro sancisce che “essa si fonda sulla combinazione tra dato associativo e consenso elettorale, cioè iscritti e dati elettorali (voti espressi) nelle elezioni per le rappresentanze sindacali, come previsto negli accordi interconfederali e nelle convenzioni Inps-Inl”. La misurazione e certificazione della rappresentanza sindacale “costituiscono elemento essenziale per la certezza dei soggetti negoziali, del contrasto al dumping contrattuale, ai fini degli appalti pubblici e privati e del riconoscimento di tutti gli incentivi pubblici”.

Per quanto riguarda la misurazione della rappresentanza datoriale, l’accordo quadro individua dei criteri di natura “qualitativa” e “quantitativa”. I criteri di natura “qualitativa” evidenziano, sotto più profili, la particolare rilevanza dell’attività negoziale svolta dalle associazioni datoriali. Fondamentale la storicità dell’organizzazione, intesa come la sua presenza prolungata e continuativa nel tempo nel sistema delle relazioni industriali. Ma anche l’appartenenza ad organizzazioni di rappresentanza europea e la presenza nel proprio sistema di contrattazione collettiva di istituti finalizzati a sostenere forme di welfare contrattuale, integrative rispetto al sistema pubblico di welfare. A questi tre criteri “qualitativi”, si aggiunge un unico criterio universale quantitativo/oggettivo che consente di misurare “la rappresentatività dei soggetti, dal lato datoriale, che sottoscrivono un determinato contratto collettivo è quello della copertura del numero dei lavoratori a cui il contratto viene applicato, sulla base della classificazione Ateco, distinguendo esclusivamente per settore di attività e natura giuridica dell’impresa, prendendo a riferimento i dati elaborati dall’Inps sulla base del flusso Uniemens e rilevati dal Cnel, desumibili dall’Archivio nazionale dei contratti collettivi presso il Cnel”.

Sul fronte dei perimetri contrattuali, la sottoscrizione dell’accordo quadro o la successiva adesione ad esso “impegna a verificare che nei rispettivi contratti collettivi nazionali, non si dia corso ad impropri allargamenti dei perimetri di applicazione”. Inoltre, poiché la contrattazione collettiva presuppone l’effettiva titolarità rappresentativa dei soggetti stipulanti, la sottoscrizione dell’accordo quadro o la successiva adesione ad esso “comporta la condivisione del principio imprescindibile di non negoziare e a non includere nell’ambito di applicazione di un Ccnl settori, attività e tipologie di impresa che non siano rappresentati in misura verificabile dai soggetti stipulanti”.