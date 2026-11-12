Maltempo in Italia, arriva il ciclone Charles: piogge intense, le zone a rischio

(Adnkronos) – “Il brusco peggioramento del meteo segue un’Estate di San Martino a due facce”. Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, parlando con l’Adnkronos sottolinea che “l’Italia si prepara ad affrontare una giornata critica sotto i colpi del ciclone Charles”.

Dopo aver investito duramente Portogallo, Spagna e Francia, spiega, “il vortice atlantico si porta oggi sulla nostra Penisola portando piogge abbondanti per almeno 24-36 ore con particolare accanimento su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. La situazione idrogeologica desta forte preoccupazione a causa dei terreni già saturi, colpiti da accumuli di 200-300 millimetri dall’inizio della settimana: la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa in Toscana e arancione in Liguria ed Emilia-Romagna”.

Se al Nord le temperature non hanno quasi mai superato i 13-14 gradi, aggiunge, “da Roma in giù la tradizione, legata alla leggenda del santo che donò metà del suo mantello a un mendicante ricevendo in cambio un improvviso tepore, è stata rispettata solo sul fronte termico: nella giornata di ieri si sono registrati picchi anomali di 23 gradi nella Capitale e 27 a Cagliari, con il sole protagonista quasi esclusivamente al Sud”.

Nel dettaglio “per quanto riguarda oggi giovedì 12 novembre il maltempo è in estensione da ovest verso est al Nord, con fenomeni in intensificazione dal pomeriggio. Peggiora su Toscana, Umbria, Lazio e parte della Campania. Rinforzo dei venti di Scirocco e Libeccio con mari molto mossi”.

Domani, venerdì 13, spiega, “il fronte si sposta verso est richiamando venti di Bora. Mattinata ancora instabile su Lombardia, Nord-Est e regioni tirreniche, ma dal pomeriggio è atteso un deciso miglioramento al Nord, in estensione serale verso Centro e Sud. Mentre nel fine settimana sabato sarà soleggiato al Nord, residui piovaschi sul basso versante tirrenico. Domenica ancora stabile al Settentrione, nuovo peggioramento dalla Sardegna verso Toscana centro-meridionale, Lazio, Umbria, Campania e Calabria settentrionale. E lunedì prossimo torna il maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche; una breve tregua dalle precipitazioni è attesa solo tra mercoledì e giovedì”.