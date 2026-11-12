Manchester United, ufficiale l’esonero di Carrick. Pochettino in pole per la panchina dei Red Devils

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La notizia era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale: Michael Carrick non è più l’allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno comunicato in una nota l’esonero dell’ex centrocampista, il cui posto potrebbe essere preso da Mauricio Pochettino: stando ai media britannici, ci sarebbe già un accordo col tecnico argentino ex Tottenham, Psg e Chelsea e attuale ct degli Usa.

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