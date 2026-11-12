Mattarella: Italia partecipa a sforzi per pace e multilateralismo

Roma, 12 nov. (askanews) – “La partecipazione in tormentate regioni del globo a rilevanti operazioni, costituisce la tangibile testimonianza del concorso dell’Italia al concreto sforzo della comunità internazionale nel contrastare gli orrori e le atrocità dei conflitti e delle divisioni tra popoli, favorendo la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio ha inviato al Ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Il dispiegamento dei nostri contingenti e il sostegno ai partenariati sviluppati sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea – aggiunge – attestano la ferma volontà di salvaguardare i valori della pace, del multilateralismo e del rispetto della dignità di ogni persona e comunità. La Repubblica, fedele ai propri obblighi costituzionali, nella propria storica missione di dialogo e cooperazione, continuerà a concorrere con determinazione alla causa dell’affermazione del diritto internazionale nelle controversie. I militari e i civili, le donne e gli uomini impegnati oggi nelle zone di crisi e di conflitto, sanno che alla loro opera guarda con rispetto e fiducia la comunità nazionale. A loro e alla memoria di quanti hanno donato la vita per il bene comune, va la riconoscenza della Repubblica”.