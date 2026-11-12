MePALight, avviati 1.550 affidamenti nei primi 10 giorni per 2,3 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi dieci giorni di operatività, MePALight, il nuovo mercato digitale Consip per gli acquisti sotto i 5.000 euro, ha registrato l’avvio di 1.550 procedure di acquisto, per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro. Di queste, 108 si sono già concluse con la stipula del contratto.

Il primo affidamento attraverso MePALight è stato realizzato dal Comune di Luvinate, in provincia di Varese, già il giorno successivo all’avvio del servizio.

Una prima analisi dei dati evidenzia che: tra gli enti più attivi figurano i comuni – con 431 procedure avviate per un importo di 782mila euro – e le scuole, con 601 affidamenti, per un valore di 631mila euro; a livello territoriale, il Veneto è la regione con il maggior numero di affidamenti avviati, pari a 213, e il valore complessivo più elevato, pari a 318mila euro;

il 58% delle procedure riguarda le forniture, il 39% i servizi, mentre gli affidamenti di lavori rappresentano il 3%.

tra le categorie merceologiche più richieste figurano “Impianti, manutenzioni e sicurezza”, “ICT, software e telecomunicazioni”, “Formazione, cultura e comunicazione” e “Arredi, ufficio e materiali di consumo”.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento delle imprese non presenti sul MePA: 31 dei 108 contratti già stipulati, circa il 30%, sono stati affidati a operatori non abilitati, in particolare PMI locali. Il dato conferma la capacità del nuovo mercato digitale di ampliare l’accesso alla domanda pubblica, favorendo la partecipazione dei piccoli operatori economici locali.

“I primi dati di utilizzo del MePALight ci restituiscono un segnale importante: amministrazioni e imprese stanno utilizzando un modo nuovo e più semplice di gestire i piccoli acquisti che, secondo stime ANAC, riguardano oltre 3 milioni di procedure l’anno, per un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro. L’intelligenza artificiale agentica diventa uno strumento operativo al servizio degli utenti, capace di accompagnarli nelle attività quotidiane e di rendere il procurement pubblico più accessibile”, dichiara Marco Reggiani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consip.

MePALight, lanciato il 29 ottobre, è il nuovo mercato digitale semplificato per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro. Attraverso strumenti di intelligenza artificiale agentica, i cosiddetti Agenti AI, accompagna passo dopo passo l’utente nella procedura di acquisto, consentendo alle amministrazioni di gestire l’intero affidamento in un unico ambiente digitale e alle piccole imprese di accedere con semplicità alla domanda pubblica.

L’utente può descrivere il proprio fabbisogno in linguaggio semplice e naturale oppure partire da un documento già disponibile, come un preventivo. Il sistema recupera automaticamente le informazioni necessarie e supporta le diverse fasi della procedura, dalla richiesta del CIG alla predisposizione dei documenti, fino alla firma e all’invio dell’atto. Con MePALight, l’innovazione tecnologica entra nella quotidianità degli acquisti pubblici, rendendo l’intelligenza artificiale agentica uno strumento concreto di semplificazione per le amministrazioni e di maggiore apertura del mercato alle imprese.

– Foto ufficio stampa Consip –

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