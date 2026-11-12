Microsoft Outlook in panne, colpiti utenti in tutto il mondo

Roma, 12 nov. (askanews) – Il servizio di posta elettronica Outlook, sviluppato da Microsoft, in serata è stato interessato da un’interruzione su larga scala che ha coinvolto utenti in tutto il mondo. Microsoft 365 – account ufficiale Microsoft che fornisce aggiornamenti sui disservizi – ha confermato l’incidente in una serie di messaggi pubblicati su X.

Il gruppo statunitense ha inizialmente dichiarato di “indagare sulle segnalazioni di utenti che riscontrano problemi di accesso alle caselle di posta Exchange Online, tramite diverse modalità di connessione, nelle Americhe”. Successivamente, ha ammesso che “tale problema potrebbe influire sulla connettività al servizio Microsoft 365 per gli utenti di tutte le regioni”.

Erano circa le 19 quando più di 39.000 utenti americani hanno riferito di non riuscire più ad accedere al servizio di messaggistica sviluppato da Microsoft. Sulla piattaforma Downdetector – scrive Afp – che raccoglie le segnalazioni degli utenti che riscontrano problemi di connessione, sono state registrate diverse centinaia di notifiche poco dopo le 18.30 di giovedì 12 novembre. Negli Stati Uniti, verso le 20, oltre 90.000 persone hanno riferito di non riuscire più ad accedere alla propria casella di posta.