Minoli ricorda Toni Capuozzo: “Giornalista vero e con la schiena dritta, quello che faceva era di serie A”

(Adnkronos) – Toni Capuozzo “era un giornalista vero, uno che credeva profondamente in quello che faceva. Ogni cosa che realizzava era di serie A. È stato un giornalista con la schiena dritta: apparteneva alla vecchia scuola, quella vera”. Così Giovanni Minoli ricorda all’Adnkronos il giornalista morto oggi a 77 anni.

Il reporter di guerra e conduttore tv, che a ottobre scorso aveva annunciato di avere un tumore, aveva collaborato per un breve periodo con Minoli a ‘Mixer’, lo storico programma di approfondimento in onda sulla Rai. “Capuozzo era una persona di grande qualità, non solo professionale ma anche umana”, conclude Minoli.

“Caro Toni, con te si oscura un pezzetto importante del mio cuore. Senza enfasi, è così. Ci siamo apprezzati e aiutati nel passato, remoto e prossimo, e nel presente. Abbiamo amato e stimato le stesse persone, ti voglio bene e tu ci lasci con una velocità che mi ha fatto restare senza fiato”. Così il giornalista Paolo Liguori ricorda il collega e amico.

“Troppo lungo ricordare tutto – aggiunge Liguori – mi limito all’anello di congiunzione che saldò un nostro passato comune con tanti amici che oggi ti piangono alla nuova avventura che ci ha legato a Silvio. Pochi capiranno quanto fu grande e profonda l’esperienza dei viaggi insieme a Sarajevo, tra la vita, la morte e una incancellabile amicizia”.

“Onore a te, anche per le tue lucide terribili scelte. Sei un Gigante e ci racconteremo di più quando ci ritroveremo, oltre il marasma. Un grande abbraccio. Non sono molto forte a costruire lapidi ed evocare funerali, mi viene da piangere”, conclude il giornalista.

“Toni per tutti noi è stato sempre un amico sincero e generoso. Oltre alla sua grande capacità professionale ci mancherà il suo profondo senso di umanità. Era una dote che emergeva in ogni sua corrispondenza da guerre, disastri naturali e storie di ingiustizie nel mondo, che ha raccontato in presa diretta, senza fare sconti a nessuno”, il ricordo del cronista del direttore del Tg5 Clemente Mimun.

“Un inviato davvero speciale perché ci rendeva partecipi di quel che testimoniava esponendosi con coraggio a mille pericoli. Ci lascia una grande eredità di memorabili reportage, ma anche l’insegnamento di come si deve fare questo mestiere: andare, vedere coi propri occhi, informarsi, farci sapere e capire”, conclude Mimun.

”Grazie Toni per tutto quello che mi hai insegnato. Ciao amico mio! Ciao maestro Capuozzo, grande giornalista e soprattutto grande uomo!”, quanto scrive su X il direttore de ‘Il Giornale’ Tommaso Cerno, ricordando l’amico e collega.

”Mille dibattiti, mille puntate, mille notti, mille sigarette (tue). Che botta, Toni. Ci mancherà la tua voce ipnotica, che diventava canzone ogni volta che incontrava una storia”, il ricordo su X di Luca Telese.